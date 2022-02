BITFENIX nous propose un nouveau boitier PC : Le Prodigy M 2022 ARGB (noir).



Le prodige de BitFenix a commencé avec le BitFenix Prodigy et la nouvelle génération de châssis BitFenix Prodigy M 2022 redéfinit le châssis tout comme le Prodigy original.



Le châssis compact et moderne avec verre trempé de haute qualité est suspendu sur des poignées Reinforce pour mettre en valeur les composants. Avec la prise en charge des GPU de la série NVIDIA RTX 3090 et de la série AMD RX6900XT ou des alimentations ATX Titanium, le nouveau Prodigy M 2022 prend efficacement en charge les grands composants grâce à une conception intelligente.



Les supports modulaires permettent de monter le bloc d'alimentation et les disques durs à différents endroits, ce qui ouvre la voie au support d'un radiateur de 280 mm en haut et d'un radiateur de 120 mm à l'arrière. Le choix d'un support vertical ou horizontal pour le GPU et un riche assortiment d'accessoires font du nouveau Prodigy M 2022 un châssis idéal pour une variété de constructions.



















Design intemporel Prodigy avec poignées renforcées et revêtement mat durable







Reprenant la génétique du Prodigy original, le nouveau Prodigy M conserve les éléments de base du design que tout le monde a adoré. Suspendu par des poignées flexibles, le nouveau Prodigy M suit une conception fonctionnelle pour maximiser la facilité d'utilisation et l'utilisation efficace de l'espace.



Le nouveau Prodigy M ne se contente pas de reprendre le design populaire, il l'améliore également en renforçant les poignées pour une durabilité accrue et en utilisant du métal de 1 mm d'épaisseur pour que le châssis global reste rigide et sans déformation, même lorsqu'il est chargé.



Le nouveau revêtement mat répond également à la durabilité du Prodigy original, tout en rendant les blancs plus brillants et les noirs encore plus profonds pour un aspect premium. Ce thème du design haut de gamme est encore renforcé par l'attention portée aux détails, le modèle noir étant doté de garnitures chromées et le modèle blanc étant conçu pour avoir l'air aussi pur et propre que possible. Nous avons également renoncé à la baie pour lecteur ODD à l'avant afin de maximiser le flux d'air et d'offrir un panneau avant propre.



Exprimez-vous avec une configuration verticale ou horizontale du GPU







L'acrylique sur le dessus et le verre trempé de 4 mm sur les côtés permettent une vue sans restriction sur les composants tout en cachant soigneusement les câbles à l'arrière pour une construction esthétiquement agréable. Deux points de fixation de GPU sont conçus dans le châssis pour vous donner la liberté d'installer un GPU jusqu'à 339mm soit sur le dessus horizontalement ou sur le côté verticalement.



Si vous craignez que la température de la carte graphique soit trop élevée, vous pouvez changer le filtre à tout moment. La plupart des cartes graphiques 3090 & 6900 peuvent être installées.



Construit à partir de zéro avec une conception intelligente, le Prodigy M n'offre pas seulement plusieurs options de montage de GPU, mais il peut être installé avec les meilleures cartes graphiques disponibles sur le marché avec un support jusqu'à RTX 3090 ou RX6900XT. Cela signifie un dégagement du GPU de 339 mm, que vous utilisiez le support supérieur ou le support latéral pour l'installation.



Support vertical pour GPU avec solutions de refroidissement par eau de 280 mm



Bien qu'étant un petit châssis, le Prodigy M offre de grandes options d'installation. Le GPU peut être installé soit horizontalement en haut, soit verticalement sur le côté, afin d'éviter les problèmes de surchauffe. Cette performance de refroidissement peut être encore améliorée en installant jusqu'à 2x ventilateurs de 120 mm au bas du châssis.



Tous ces éléments peuvent être associés à des solutions de refroidissement par eau d'une longueur maximale de 280 mm et le support inclus facilite l'installation de votre solution de refroidissement par eau préférée.



Ventilateur 6010 préinstallé à haut débit d'air soufflant directement sur le GPU



Le Prodigy M 2022 est équipé d'un ventilateur 6010 (60 x 60 x 10 mm) qui souffle directement sur le GPU, ce qui permet de maximiser le flux d'air vers le GPU. Contrairement aux ventilateurs compacts standards, ceux inclus dans le Prodigy M 2022 sont réglés et profilés par les ingénieurs BitFenix pour avoir un niveau de bruit de seulement 25.7dB(A) à 2300 ±10% RPM.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 7 février 2022. Le prix sera de : 169.94 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



