CASEKING nous propose des nouveaux ventilateurs en 120 mm : Les PHANTEKS SK PWM D-RGB Lüfter, Triple Pack - 120mm, white.



Information sur le produit - SK PWM D-RGB Lüfter, Triple Pack - 120 mm, blanc



- Trois ventilateurs de boîtier blancs avec des pales blanches,

- Éclairage RGB adressable numériquement avec 12 LEDs chacun,

- Gamme de vitesse contrôlée par PWM de 500 à 1500 RPM,

- Amortisseurs de vibrations en caoutchouc inclus,

- Roulement Rifle longue durée (40 000 heures),

- Débit d'air élevé de 84,95 m³/h.



















PHANTEKS SK PWM D-RGB : Ventilateur de boîtier performant et silencieux avec éclairage RGB



Le PHANTEKS SK PWM D-RGB est un ventilateur de boîtier haute performance de 120 millimètres. Neuf pales de ventilateur fournissent un débit d'air élevé de 84,95 m³/h et une pression d'air de 0,96 mmH2O. Le ventilateur est contrôlé par PWM avec une plage de vitesse de 500 à 1 500 tours par minute.



À vitesse maximale, le PHANTEKS SK PWM D-RGB génère un niveau sonore de 27 dB(A). Le roulement à fusil à fonctionnement doux et les amortisseurs de vibrations en caoutchouc garantissent qu'aucune vibration n'est transmise au boîtier. Les trois ventilateurs sont livrés avec 12 vis pour la fixation au boîtier et 24 amortisseurs en caoutchouc.



Le PHANTEKS SK PWM D-RGB présente un cadre blanc et des pales de ventilateur blanches semi-translucides. L'éclairage RVB à adressage numérique se compose de douze DEL RVB situées dans le moyeu du rotor et rayonnant vers l'extérieur à partir du centre du ventilateur, les pales du rotor servant de diffuseur. Le câble de connexion RVB comporte un connecteur en guirlande intégré.



Le kit contient trois ventilateurs de 120 mm, y compris les vis de fixation et les amortisseurs en caoutchouc. En outre, un câble en Y avec trois connecteurs pour le signal PWM des ventilateurs et un câble adaptateur sont fournis, ce qui permet de convertir le connecteur RGB interne à 3 broches de PHANTEKS en connecteur RGB à 3 broches habituel.



Ils seront disponibles sur le site de CASEKING en date du 14 mars 2022.



Le prix est de : 34.90 euros.



Pour plus d'informations aller sur le site de CASEKING



Pour faire une précommande, allez sur le site de CASEKING



Ils sont également disponibles en 140 mm sur le site de CASEKING



Le prix est de : 39.90 euros.



