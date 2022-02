IA et Cybersécurité parmi les tendances technologiques 2022 selon Kingston.



L’année écoulée a été pleine de défis et d’innovations technologiques qui ont influencé tous les aspects de la vie de chacun, qu’il s’agisse du travail, des loisirs ou de des modes de communication. Pour mieux comprendre comment la technologie évoluera cette année (et quel sera son impact), Kingston a consulté sa communauté d’experts pour comprendre quelles tendances technologiques se profilent pour 2022.



La technologie immersive sur le lieu de travail et au-delà



Pendant la pandémie de Covid-19, les confinements partout dans le monde ont mis en évidence l’importance d’intégrer efficacement la technologie sur le lieu de travail. Selon Roland Broch (@rolandbroch), la visioconférence, devenue une nécessité pour les équipes travaillant et collaborant à distance, connaîtra des évolutions significatives : « Des écrans plus grands, une expérience immersive en 3D et plus de commodité. »



Mais ces expériences innovantes ne se limiteront pas au lieu de travail. Les consommateurs pourraient également bénéficier des avantages des technologies immersives dans leurs interactions avec les marques : « Avec les améliorations des capacités du matériel et les progrès des logiciels atteints avec l’IA et la réalité virtuelle, les marques offriront toujours davantage d’expériences immersives aux consommateurs », prévoit Elena Carstoiu (@elenacarstoiu) ; « L’engagement envers ses clients n’a jamais été aussi technologique. »



Ces deux dernières années, la technologie est devenue omniprésente dans notre quotidien. Ainsi, selon l’Office des statistiques nationales, depuis mai 2021, 37 % des adultes britanniques effectuent au moins une partie de leur travail à domicile. Bien sûr, cela comporte certains risques, notamment pour la confidentialité et la sécurité des données : « Il est nécessaire de sécuriser le travail à distance, l’utilisation des appareils domestiques, le VPN et l’IoT. Là encore, la sécurisation du stockage et du partage des données est nécessaire », déclare Tara Taubman-Bassirian (@clarinette02).



Intelligence artificielle et cybersécurité



L’intelligence artificielle (IA) a fait de grands progrès ces dernières années. On peut désormais l’utiliser avec des schémas plus complexes et dans divers domaines. L’IA pourrait s’appliquer au développement durable, en utilisant « des capteurs sophistiqués sur les véhicules et des infrastructures connectées qui permettront de désencombrer nos villes et de réduire la pollution », déclare Rob May (@robmay70). Et bien sûr, l’IA pourrait également s’inviter dans des domaines plus courants de la vie quotidienne : David Clarke prévoit « plus d’IA dans les voitures pour assister les conducteurs, ainsi que dans les appareils domestiques », tandis que la Dutch Cloud Community (@dutchcloudcomm) explique avec humour que « notre réfrigérateur IA nous dira que cette dernière bière n’est pas une bonne idée ».



En 2021, la cybersécurité a suscité de plus en plus d’inquiétudes, le nombre de violations de données signalées ayant dépassé les chiffres de 2020 selon l’Identity Theft Research Center. Pour combattre cette menace croissante, Nigel Tozer (@NigelTozer) prédit que l’IA « sera une évidence pour la cybersécurité en 2022 », et prévoit l’émergence d’« offres de cybersécurité en tant que service ».



D’autre part, Ellie Hurst (@Advent_IM_Comms) souligne que les technologies de cybersécurité doivent soutenir les personnes qui les utilisent : « Nous savons que la plupart des violations réussies sont dues à des failles humaines. La technologie doit donc soutenir les utilisateurs. Mais cela doit être proportionnel. Si les utilisateurs se sentent perdus face à des technologies invasives, ils auront recours au Shadow IT ». Rafael Bloom ajoute que « la cybersécurité devrait d’abord se concentrer sur les personnes, les processus et la bonne gouvernance. La technologie seule n’est pas la panacée ».



Les produits de mémoire et de stockage seront cruciaux pour soutenir les technologies émergentes en 2022, de l’IA à la 5G en passant par la cybersécurité. Kate Sukhanova (@ThisIsKateS) prévoit que « de plus en plus d’organisations adopteront le cloud plutôt que les serveurs physiques, et qu’il y aura davantage de fournisseurs de VPN pour les consommateurs » en réponse aux préoccupations croissantes quant à la sécurité des données et à la cybercriminalité. Bill Mew (@BillMew) ajoute qu’« il faudra s’orienter davantage vers le stockage crypté, car la cybercriminalité est de plus en plus omniprésente. Et pas seulement sur le cloud, sur TOUS les appareils. »



Défis et tendances pour 2022



Au cours de l’année à venir, les problèmes de logistique et de chaîne d’approvisionnement seront des défis majeurs pour l’industrie technologique. Geoffrey Petit (@Kingston_GPetit) note que « l’un des principaux défis en 2022 pourrait être la pénurie mondiale de composants, ce qui pourrait retarder les nouvelles innovations et le développement de nouvelles infrastructures. »



Le télétravail et le travail hybride s’étant largement développés, les entreprises doivent résoudre les problématiques qu’ils posent : « Le télétravail étant devenu une nécessité, les entreprises doivent absolument réussir leur formation et leur configuration. Le risque lié à ce mode de travail n’appartient pas au passé », prévient Ellie Hurst.



La cybersécurité restera un sujet brûlant en 2022, car les tendances technologiques reflètent une prise de conscience croissante des cybermenaces ; Rob May prévoit que les principales tendances informatiques de 2022 seront « l’architecture maillée de cybersécurité AMC et les technologies améliorant la confidentialité TAC pour la protection de la vie privée et des données. »



La durabilité des technologies sera également un sujet de discussion majeur, Roland Broch prédit que « le matériel durable et économe en ressources et le codage vert sont les tendances à venir pour 2022 » ; le « codage vert » désigne un code de programmation écrit pour produire des algorithmes ayant une consommation d’énergie minimale, tant en termes de structure que de comportement. À mesure que la prise de conscience mondiale vis-à-vis du changement climatique et des risques environnementaux s’accroît, il sera intéressant de voir le rôle que l’innovation technologique jouera dans l’amélioration de la durabilité.





