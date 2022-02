CORSAIR lance le disque SSD M.2 MP600 PRO LPX.



CORSAIR, leader mondial des composants hautes performances pour les joueurs, créateurs et assembleurs de PC, a annoncé aujourd’hui le lancement d’un nouveau disque SSD M.2 conçu pour la PlayStation 5 - le MP600 PRO LPX. Disponible avec des capacités allant de 500 Go à 4 To*, le MP600 PRO LPX augmente la capacité de stockage de votre PS5 dans un format compact spécialement conçu pour répondre ou dépasser toutes les exigences de performance de la PS5. Avec des temps de sauvegarde et de chargement ultra-rapides pour l’ensemble de votre bibliothèque de jeux, le MP600 PRO LPX offre une gigantesque mise à niveau de l’espace de stockage de votre PS5.







Le MP600 PRO LPX est spécialement conçu pour des performances optimales immédiates sur PlayStation 5. Un dissipateur de chaleur compact en aluminium spécialement conçu garantit que le MP600 PRO LPX reste froid même avec les jeux les plus gourmands et s’intègre parfaitement à la console. L’installation ne prend que quelques minutes, n’affecte pas la garantie de votre console et est instantanément détectée par votre PS5 au démarrage, permettant jusqu’à 4 To de capacité de stockage supplémentaire. Chargement de fichiers de jeu volumineux à une vitesse fulgurante - directement à partir du SSD - MP600 PRO LPX devance les autres solutions de stockage et vous permet de profiter pleinement de vos jeux PS5 et PS4 sans interruption.







Sous son dissipateur thermique compact, le MP600 PRO LPX offre des performances de stockage extrêmes avec des vitesses* de lecture séquentielle atteignant 7 100 Mo/sec et d’écriture séquentielle jusqu’à 6 800 Mo/sec pour des temps de lecture, d’écriture et de réponse phénoménaux, quelle que soit votre activité sur votre PS5. Grâce à la technologie 3D TLC NAND à haute densité et au cache SLC NAND dynamique, le MP600 PRO LPX offre également une excellente endurance de stockage pour accompagner votre console tout au long de sa vie et au-delà, avec une garantie complète de cinq ans.



Disponibilité, garantie et tarifs



Le disque SSD M.2 NVMe CORSAIR MP600 PRO LPX Gen4 PCIe x4 est disponible dès maintenant sur la boutique en ligne de CORSAIR et auprès des distributeurs et des revendeurs agréés du réseau mondial CORSAIR.



Le MP600 PRO LPX est vendu avec une garantie de cinq ans et secondé par le réseau d’assistance clientèle mondial de CORSAIR.



Le prix est de : 379.99 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



CORSAIR