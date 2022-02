ASUS nous propose une nouvelle souris Gamers : La TUF Gaming M4 Air.



ASUS présente la TUF Gaming M4 Air, une souris de jeu ultra légère. Avec un capteur optique de 16 000 dpi, une coque en air légère comme une plume et des pieds en PTFE uniques, les réactions rapides comme l'éclair n'ont jamais été aussi faciles à obtenir. Le revêtement de protection hydrofuge IPX6 et la protection antibactérienne s'associent pour rendre cet outil de jeu léger à la fois durable et hygiénique.











La souris filaire ultralégère TUF Gaming M4 Air est dotée d'un capteur optique de 16 000 dpi pour un suivi précis au pixel près. De plus, grâce à six boutons programmables tactiles et trois profils de mémoire intégrés, vous pouvez l'adapter à votre style de jeu. Atteignez de nouveaux sommets avec la M4 Air ! Ne pesant que 47 grammes tout en conservant une structure solide et durable, elle est dotée d'une paracorde flexible TUF Gaming et de patins 100 % PTFE qui réduisent les frottements pour assurer une glisse rapide et fluide. Enfin, la protection ASUS Antibacterial Guard freine la croissance bactérienne pour préserver la salubrité des surfaces.



L'équipe de R&D d'ASUS a mis au point une enveloppe aérienne ultralégère comprenant un cadre pyramidal creux pour maintenir le poids du TUF Gaming M4 Air à 47 grammes seulement, tout en conservant sa durabilité et son intégrité structurelle.



PATINS DE SOURIS 100 % PTFE & PARACORDE TUF GAMING



Savamment conçue pour une réduction du poids et une liberté de mouvement, la TUF Gaming M4 Air dispose d'une paracorde TUF Gaming constituée de fibres douces, légères et flexibles pour minimiser les accrocs, tandis que ses patins 100 % PTFE assurent un glissement sans effort.



Résistance à l'eau IPX6



Le circuit imprimé (PCBA) de la TUF Gaming M4 Air est traité avec un revêtement de protection hydrofuge IPX6 pour le protéger des éclaboussures accidentelles et des mains moites.



Précision de maître



Chaque frappe est critique. Au cœur de la TUF Gaming M4 Air, le capteur optique spécialement conçu vous offre la précision nécessaire pour abattre tous vos adversaires.



ASUS AntiBacterial Guard



Pour que votre TUF Gaming M4 Air reste propre et saine, ses surfaces et ses boutons latéraux sont revêtus du nouveau traitement d'argent ionique ASUS Antibacterial Guard. Les ions d'argent chargés positivement (Ag+) interagissent avec les parois cellulaires des microbes et bactéries chargés négativement afin d'interrompre leur fonctionnement et d’éviter leur développement. Il a été scientifiquement démontré que ce traitement freinait la croissance des bactéries de plus de 99 %* sur une période de 24 heures, dans le but de conserver les surfaces de votre souris propres et hygiéniques, réduisant potentiellement la propagation de bactéries nocives.



Six boutons tactiles et programmables



La TUF Gaming M4 Air présente en outre six boutons tactiles programmables afin que vous puissiez personnaliser les contrôles en fonction de votre style jeu. La séparation entre les boutons gauche et droit de la partie supérieure réduit la force et la course d'activation des touches pour des clics plus rapides et une meilleure capacité tactile.

Le switch DPI vous permet d'ajuster facilement la sensibilité de la souris tandis que les boutons gauche/droit et la molette cliquable ajoutent des options de contrôle.



Armoury Crate



Le logiciel Armoury Crate propose des contrôles avancés et une interface utilisateur intuitive afin que vous puissiez paramétrer votre TUF Gaming M4 Air en fonction de votre style de jeu. Créez des profils, définissez le rôle des boutons et ajustez les paramètres de performances de votre souris !



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et prix



Le TUF Gaming M4 Air est disponible dès maintenant pour un prix de : 54.90 euros.



