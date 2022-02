Les sorties Netflix de la semaine #75.







The Walking Dead



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Dans un monde apocalyptique sous l’emprise des zombies, des rescapés se rassemblent afin de lutter pour leur survie et de préserver leur humanité.



Ninja Turtles 1 & 2



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Aidées d’April et de Casey, les Tortues Ninja passent à l’action lorsque Shredder s’évade de prison pour prendre le contrôle du monde avec Krang.



Jackass 3.5



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Les têtes brûlées de l’équipe Jackass reviennent dans un documentaire hilarant pour tester les limites de la bienséance avec de nouveaux défis dangereux.



Cette semaine très chargée marque aussi l’arrivée de :



- How to be a latin lover,

- Planet Terror,

- Sorry to brother you,

- Ninja Turtles 1 & 2,

- L’embarras du choix,

- Anne Frank, ma meilleure amie,

- Crazy, Stupid, Love,

- Selena,

- Les enfants du paradis,

- Driven,

- Victoria,

- Tchao Pantin,

- Jean de Florette,

- Manon des Sources,

- Le vieil homme et l’enfant,

- Uranus,

- Germinal,

- Ensemble c’est tout,

- Top Gun,

- Jackass 3.5,

- L’arnaqueur de Tinder,

- Jay and silent Bob Reboot,

- À travers ma fenêtre,

- Looop Lapeta : la boucle infernale,

- Une intime conviction,

- Comment élever un super-héros, saison 2,

- The Walking Dead, saison 10, ep. 17 à 22,

- The Apprentice : One Championship edition, saison 1,

- Sombre désir, saison 2,

- Carnivore, saison 10 partie 2,

- Murderville, saison 1,

- Ola cherche sa voie, saison 1,

- Kid Cosmic, saison 3,

- À l’ombre des magnolias, saison 2.



