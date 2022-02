Correction de failles de sécurité pour les GPU NVIDIA GeForce 600/700 Kepler.







NVIDIA a publié aujourd'hui plusieurs nouveaux pilotes basés sur la branche R470 pour les GPU GeForce, Quadro, RTX, Tesla et TITAN.







Si ces nouveaux drivers 472.98 et 473.04 n'ont pas forcément un énorme intérêt pour les dernières gammes de GPU puisqu'il vaudra mieux leur privilégier les drivers des branches R495 ou R510, en revanche, ces pilotes sont particulièrement indiqués pour l'ancienne génération de GPU Kepler qui correspond à la majorité des GeForce GT/GTX 600 Series et GeForce GT/GTX 700 Series désormais considérés comme en fin de vie (legacy) et qui ne reçoivent plus que des mises à jour ponctuelles de sécurité.



D'ailleurs, ces deux drivers 472.98 et 473.04 corrigent, selon NVIDIA, plusieurs vulnérabilités qui n'ont toutefois pas encore été dévoilées à l'heure où nous écrivons ces lignes. Mais le constructeur promet de communiquer sur ces failles très prochainement dans le bulletin de sécurité de février 2022. Dans le doute, les utilisateurs d'un GPU grand public ou professionnel Kepler sont vivement invités à effectuer rapidement la mise à jour par-dessus la précédente version 472.39.



À noter que pour les cartes graphiques GeForce, ces drivers prennent le nom de GeForce Security Update Driver et non de GeForce Game Ready Driver puisque cette branche legacy R470 n'offrira le support d'aucun nouveau jeu ou autre amélioration de ce style. Cette branche R470 doit bénéficier de mises à jour de sécurité jusqu'en janvier 2023.



Des drivers compatibles avec Windows 7/8/8.1



Par ailleurs, l'intérêt de ces nouveaux drivers R470 vient également de leur compatibilité avec les anciens systèmes d'exploitation Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1 qui ne sont, eux aussi, plus supportés par les derniers pilotes R495 et R510. Que vous possédiez un GPU ancien ou récent (y compris les GeForce RTX 30 Series), ces drivers peuvent donc aussi vous concerner si vous n'êtes toujours pas passés à Windows 10 ou Windows 11.



