OGS récupère la première place du 3DMark Fire Strike Hall of Fame avec un overclock démentiel de l'AMD Radeon RX 6900 XT à 3,3 GHz.



L'overclocker extrême, OGS, originaire de Grèce, a rapidement récupéré la première place du Hall of Fame de 3DMark en utilisant la carte graphique AMD Radeon RX 6900 XT.







AMD Radeon RX 6900 XT poussé à 3.3 GHz Fixed Boost Clock avec LN2 Cooling par Overclocker, OGS



Hier encore, nous avons rapporté comment la carte graphique Radeon RX 6900 XT d'AMD avait été overclockée à 3,15 GHz et avait battu plusieurs records dans 3DMark Fire Strike et Time Spy. Eh bien, il semble que d'autres overclockers attendaient l'arrivée d'un nouveau challenger pour pouvoir pousser plus loin leurs capacités d'OC.















Overclocker OGS, Stavros Savvopoulos, de la Grèce a maintenant poussé sa carte graphique AMD Radeon RX 6900 XT basculant le GPU Navi 21 XTXH plus loin avec l'utilisation du refroidissement LN2 qui était également le même refroidissement utilisé pour le précédent record du monde. Alors qu'OGS avait publié son overclock à 3,3 GHz il y a quelque temps, le nouveau est plus stable et fonctionne à 3,3 GHz tout au long du benchmark. Il a également poussé son Intel Core i9-12900K à un très impressionnant 6,9 GHz sur tous les cœurs sur la carte mère ASUS Maximus ROG Z690 APEX, avec deux modules de mémoire G.Skill Trident Z5 fonctionnant à des vitesses de 7,2 Gbps (16 Go x 2 capacités).



L'AMD Radeon RX 6900 XT surcadencée s'est imposée comme le GPU le plus rapide de la planète, se hissant au sommet dans les trois benchmarks 3DMark Fire Strike, Fire Strike Extreme et Fire Strike Ultra. La carte graphique a obtenu un score global de 63 361 et un score graphique de 80 281 dans le test Fire Strike standard, un score global de 40 304 et un score graphique de 42 891 dans le test Fire Strike Ultra, et un score global de 19 304 et un score graphique de 19 108 dans le préréglage Ultra.







Pour l'overclocking, OGS nous a dit qu'il avait utilisé une combinaison des utilitaires MorePowerTool d'Igor et EVC d'Elmor pour atteindre ce record mondial et qu'il avait passé beaucoup de temps à le peaufiner sous refroidissement par eau avant de finaliser l'overclockage au LN2. Après tout cela, on ne peut qu'imaginer si quelqu'un va atteindre 3,4 GHz sur la carte graphique Radeon RX 6900 XT d'AMD.



WCCFTECH