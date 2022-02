MSI nous propose un nouveau clavier Gamers : Le Vigor GK50 Low Profile TKL.



Le MSI Vigor GK50 Low Profile TKL (Tenkeyless) est un clavier mécanique gaming sans pavé numérique. Il est équipé de Switches Kailh Low Profile White qui procurent une frappe sonore, rapide et précise grâce à une distance d'activation de 1.5 mm et une force d'activation de 50 gf.















SWITCHES MÉCANIQUES LOW PROFILE : RAPIDES, PRÉCIS ET ROBUSTES



Prenez le clavier MSI Vigor GK50 Low Profile plusieurs fois récompensés par les médias et retirez-lui la partie du pavé numérique. Voici le nouveau clavier VIGOR GK50 LOW PROFILE TKL, un modèle qui vous assurera une expérience gaming parfaite, avec des switches Kailh Low Profile et un design classique mais robuste.



UNE FRAPPE SONORE ET PRÉCISE



Armé de switches mécaniques Kailh Low Profile, le clavier VIGOR GK50 LOW PROFILE TKL vous donne un impressionnant retour de saisie grâce à une frappe sonore et une force d'activation de 50 gf.



UN DESIGN TENKEYLESS COMPACT



Sans le pavé numérique, le VIGOR GK50 LOW PROFILE TKL offre plus de place pour votre souris, ce qui est idéal pour les nombreux déplacements que vous devrez faire pendant vos parties les plus intenses.



POCHETTE DE VOYAGE FOURNIE



La pochette de voyage résistante aux rayures est composée d'un tissu respirant et vous permet de transporter votre clavier VIGOR GK50 LOW PROFILE TKL facilement et en tout sérénité.



ANGLE D'INCLINAISON AJUSTABLE



Le clavier VIGOR GK50 LOW PROFILE TKL dispose de deux pieds réglables vous permettant de choisir entre trois angles d'inclinaison (5°, 8° et 11°). Grâce à cette fonctionnalité, vous profitez d'une expérience confortable et ne souffrez pas de douleurs aux poignets après de longues heures de jeu.



CÂBLE USB TYPE-C DÉTACHABLE



Le câble USB Type-C est détachable afin de réduire les risques de l'abîmer pendant son transport.



FONCTION KEY ROLLER À 6 OU N TOUCHES



Oubliez les conflits de signaux ou les pressions ratées, le clavier VIGOR GK50 LOW PROFILE TKL peut automatiquement détecter le nombre de touches pressées et immédiatement activer la fonction key roller à 6 ou N touches. Celle-ci vous permet de jouer sans vous soucier de louper une touche ou d'appuyer sur une touche que vous ne vouliez pas utiliser.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 03 février 2022. Le prix est de : 109.90 euros.



MSI