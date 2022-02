PHILIPS nous propose un nouvel écran PC : Le Momentum 27M1N5500ZA.



Ce moniteur gaming Philips offre des images d'une clarté exceptionnelle et une jouabilité parfaitement fluide. Grâce à la technologie FreeSync, à une fréquence de rafraîchissement rapide de 170 Hz et à la technologie HDR, l'expérience est incroyablement réaliste. La dalle à cadre fin avec Ultra Wide-Color renforce l'immersion visuelle.















La technologie IPS Nano Color étend la gamme de couleurs pour des images éclatantes



Pour les besoins critiques en imagerie, jeux et productivité, la dalle Nano IPS affiche des couleurs parfaitement fidèles sur un grand angle de vue, sans variation des couleurs. Les rouges sont plus riches, les verts plus éclatants et les bleus plus profonds. La technologie Ultra Wide-Color avec IPS Nano Color utilise des nanoparticules de phosphore KSF pour absorber l'excès de lumière produit par l'écran afin d'afficher des couleurs incroyables et ultraréalistes. Nos dalles reproduisent jusqu'à 98 % de la gamme de couleurs DCI-P3, pour une pureté des couleurs telle que définie par la Society of Motion Pictures and Television Engineers. Admirez une qualité d'image digne du cinéma.



AMD FreeSync Premium ; un jeu fluide, sans déchirures ni saccades



Lorsque vous jouez, vous ne devriez pas avoir à choisir entre un gameplay irrégulier et des images saccadées. AMD FreeSync™ Premium offre aux joueurs sérieux une expérience de jeu fluide et sans déchirures, pour des performances optimales. Finis les compromis. Jouez en toute confiance avec une fréquence de rafraîchissement élevée, une compensation de fréquence d'images basse et une faible latence.



Fréquence de rafraîchissement de 170 Hz pour une image saisissante, d'une fluidité extrême



À vous les parties intenses et compétitives. Exigez une qualité d'image ultra-fluide et sans latence. Cet écran Philips rafraîchit l'image à l'écran jusqu'à 170 fois par seconde, ce qui est clairement plus rapide qu'avec un écran standard. Lorsque la fréquence d'images est trop basse, les ennemis peuvent apparaître de manière saccadée à l'écran, ce qui en fait des cibles difficiles à atteindre. Avec une fréquence d'images de 170 Hz, ces images manquantes apparaissent à l'écran. Les mouvements de vos ennemis s'affichent de façon extrêmement fluide et vous pouvez les cibler facilement. Avec un très faible retard d'affichage et aucune déchirure de l'image, cet écran Philips est votre partenaire de jeu idéal.



Réponse rapide de 1 ms (MPRT) pour une image nette et un gameplay fluide



Le MPRT (Motion Picture Response Time ou temps de réponse des images en mouvement) est un critère plus intuitif pour décrire le temps de réponse, car il exprime directement le temps de passage d'une image floue à nette. Ce moniteur gaming Philips avec MPRT de 1 ms élimine efficacement le flou de mouvement et les traînées. Il affiche une image plus nette et précise, pour une meilleure expérience de jeu. Idéal pour les jeux immersifs et rapides.



La faible latence réduit le temps de réponse entre les périphériques et le moniteur



La latence est le temps qui s'écoule entre la réalisation d'une action sur les périphériques connectés et son affichage à l'écran. Une faible latence réduit le temps de réponse par le moniteur d'une commande exécutée à partir d'un périphérique. Elle améliore considérablement le gameplay des jeux vidéo demandant de la réactivité, ce qui est particulièrement important pour les jeux rapides et compétitifs.



Des images impeccables avec Quad HD 2 560 x 1 440 pixels



Ces moniteurs Philips offrent des images d'une qualité Crystalclear, à la résolution Quad HD 2 560 x 1 440 (2 560 x 1 080 pixels). Avec des sources à large bande passante telles que DisplayPort, HDMI et DVI Dual-link, ces nouveaux moniteurs donnent vie à vos images et graphismes grâce à leurs dalles hautes performances à grande densité de pixels. Que vous soyez un professionnel exigeant à qui il faut des informations détaillées pour ses solutions de CAO et FAO, un spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les moniteurs Philips affichent des images de qualité Crystalclear.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 29 mars 2022. Le prix est de : 429.95 euros.



