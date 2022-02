GIGABYTE nous propose une nouvelle carte graphique : La GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G (LHR).



La carte graphique Gigabyte GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G (LHR) embarque 8 Go de mémoire vidéo de nouvelle génération GDDR6. La carte graphique GeForce RTX 3050 met à votre disposition les performances graphiques révolutionnaires de l'architecture NVIDIA Ampere.























WINDFORCE 3X

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT



Le système de refroidissement WINDFORCE 3X comprend 3 ventilateurs à pales uniques de 80 mm, tournant en alternance, 2 caloducs en cuivre composite en contact direct avec le GPU, un ventilateur actif 3D et un système de refroidissement par écran, qui assurent ensemble une dissipation de la chaleur très efficace.



ALTERNATE SPINNING



La rotation alternée peut réduire les turbulences des ventilateurs adjacents et augmenter la pression d'air.



FLUX D'AIR RÉGULIER



GIGABYTE fait tourner les ventilateurs adjacents dans le sens opposé, de sorte que la direction du flux d'air entre les deux ventilateurs est la même, ce qui réduit les turbulences et améliore la pression du flux d'air.



3D ACTIVE FAN



Le ventilateur actif 3D fournit un refroidissement semi-passif, et les ventilateurs restent éteints lorsque le GPU est dans un jeu à faible charge ou à faible consommation.



RGB FUSION 2.0



Avec 16,7 M d'options de couleurs personnalisables et de nombreux effets lumineux, vous pouvez choisir des effets d'éclairage ou vous synchroniser avec d'autres appareils AORUS.



PLAQUE ARRIÈRE MÉTALLIQUE DE PROTECTION



La plaque arrière en métal offre non seulement une forme esthétique, mais renforce également la structure de la carte graphique pour assurer une protection complète.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date pour le moment (Rupture). Le prix est de : 599.95 euros.



GIGABYTE