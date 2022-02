MSI nous propose une nouvelle alimentation : La MPG A1000G 80PLUS Gold Gaming.



MSI présente la nouvelle alimentation MPG A1000G, certifiée 80 PLUS Gold et dotée d'un câble entièrement modulaire pour les machines de jeu modernes. La MPG A1000G de MSI utilise des condensateurs 105 °C 100% japonais. Conçue par MSI, la MPG A1000G complète le châssis MPG Velox 100P Airflow de MSI et la carte mère MPG Z690 CARBON WIFI. Le MPG A1000G de MSI, avec sa capacité de 1000W, est conçu pour alimenter des PC de jeu de haute performance - supportant la 12ᵉ génération de processeurs Intel Core avec les dernières cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 30 Series.







La MSI MPG A1000G dispose d'un mode 0% RPM qui coupe le ventilateur de refroidissement du PSU à un TDP inférieur à 40%. Un interrupteur dédié situé à l'arrière du PSU active le mode 0% RPM. Le PSU est livré dans une taille compacte de 150 mm x 150 mm x 86 mm, assez petit pour s'adapter à la plupart des cas de PC de jeu.







Caractéristiques du bloc d'alimentation MPG A1000G 1000W de MSI



- Supporte les GPU NVIDIA GeForce RTX série 30,

- Conception de câble entièrement modulaire,

- Equipement de câble plat,

- Certifié 80 PLUS Gold pour une haute efficacité,

- Condensateur 105oC 100% japonais,

- Conception PFC active,

- Protection de niveau industriel avec OVP, OCP, OPP, OTP, SCP et UVP,

- Topologie LLC Half Bridge avec conception de module DC-DC.



MSI n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article. Pour en savoir plus sur l'alimentation MPG A1000G, rendez-vous sur MSI.com.



VORTEZ