Seagate a commencé à distribuer les premiers disques durs de 22 To.

Pour un nombre restreint de clients importants, Seagate a commencé à fournir des disques durs d'une capacité de 22 To.



Les clients recevront des disques durs de 22 To, selon Seagate, qui l'a vérifié lors d'une conférence téléphonique avec les actionnaires cette semaine. La gamme comprend actuellement des produits CMR dont les capacités vont de 16 à 20 To, certains clients pouvant aller jusqu'à 22 To grâce aux fonctionnalités SMR. Les produits CMR ont actuellement des capacités allant de 16 à 20 To.







Les disques durs sont créés à l'aide de l'enregistrement magnétique en nappe (smr), qui est un type d'enregistrement magnétique. Contrairement à l'enregistrement magnétique continu (cmr), les pistes de données sur les plateaux des disques durs sont partiellement écrasées par l'enregistrement magnétique shinglé. Cela permet d'obtenir des capacités de stockage plus importantes, mais au prix de vitesses de lecture et d'écriture imprévisibles.



Seagate continue d'envoyer des disques durs équipés de la technologie d'enregistrement magnétique assisté par la chaleur (HAMR) à certains clients pour évaluation et déploiement. L'entreprise pense que la technologie HAMR finira par migrer vers sa plate-forme partagée, mais n'a pas précisé quand ni à quel niveau de capacité cela se produira. Seagate a annoncé l'année dernière que ses technologies permettraient d'obtenir des disques durs de 100 To d'ici à 2030.



