ASUS nous propose une nouvelle carte graphique : L'ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3050 O8G (LHR).



De haut en bas, la ROG Strix GeForce RTX™ 3050 a été conçu pour repousser les limites des performances. Un design frais et plus de métal entourent un regroupement de ventilateurs Axial-tech qui exploitent un nouveau schéma de rotation. Sous les pales, un dissipateur thermique plus grand et plus impressionnant est prêt pour les charges thermiques les plus exigeantes. Le PCB a quelques nouveaux trucs dans ses manches, et même la plaque arrière a reçu quelques changements pour améliorer les performances. Pour les joueurs qui veulent tirer le meilleur parti de l'architecture NVIDIA Ampere, la dernière né de l'écurie ROG Strix est à la hauteur.























CONCEPTION DE VENTILATEUR AXIAL-TECH



Ces trois ventilateurs d'avant-garde sont dotés d'un moyeu plus petit qui facilite l'utilisation de pales plus longues et d'un anneau barrière qui augmente la pression d'air vers le bas.



Nouvelles orientations



Les deux ventilateurs latéraux tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire les turbulences. Et pour éliminer les bruits inutiles, un mode d'arrêt arrête tous les ventilateurs lorsque la température du GPU tombe en dessous de 42 degrés et que la consommation d'énergie est faible.



MaxContact



L'évacuation de la chaleur de la puce vers le réseau de dissipateurs pour bénéficier du nouveau design des ventilateurs nécessite une attention particulière. Nous utilisons un procédé de fabrication qui polit la surface du dissipateur thermique afin d'améliorer la planéité au niveau microscopique. La planéité supplémentaire permet un meilleur contact avec la matrice pour un meilleur transfert thermique.



CONCEPTION À 2,7 FENTES



Le répartiteur de chaleur attire la chaleur vers les caloducs qui l'acheminent à travers un empilement d'ailettes qui remplit la majeure partie de la surface de la carte.



Nouveau capot



En plus des changements de design sous le capot, la ROG Strix présente un nouveau visage avec des accents métalliques qui reflètent l'esthétique des cartes mères ROG et ROG Strix. Les accents texturés dans une gamme de couleurs grises s'intègrent parfaitement aux constructions subtiles ou ont un impact frappant lorsque la carte est montée verticalement et éclairée par les LED du châssis.



C'est plus frais à l'arrière



En retournant la carte, on découvre d'autres améliorations de conception. Pour une meilleure dissipation de la chaleur, un large évent sur la plaque arrière et un PCB raccourci permettent à l'air chaud de s'échapper vers les ventilateurs d'évacuation du châssis au lieu d'être recyclé dans le refroidisseur. Le support d'E/S est fabriqué en acier inoxydable pour protéger les ports et fournir un montage plus sûr. Un commutateur Dual BIOS judicieusement placé permet une sélection rapide entre le mode "performance" et le mode "silencieux" pour une personnalisation de base du comportement par défaut de la carte sans logiciel. Pour couronner le tout, un logo ROG avec un rétroéclairage RGB adressable ajoute du flair.



GPU Tweak II



L'utilitaire ASUS GPU Tweak II fait passer le réglage de la carte graphique au niveau supérieur. Il vous permet de régler des paramètres critiques tels que les horloges centrales du GPU, la fréquence de la mémoire et les paramètres de tension, avec la possibilité de tout surveiller en temps réel grâce à un affichage à l'écran personnalisable. Un contrôle avancé des ventilateurs est également inclus, ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre carte graphique.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Elle sera disponible en date du 03 février 2022.



Le prix sera de : 649.96 euros.



ASUS ROG