CASEKING nous propose un nouveau boitier PC : Le Lian Li LANCOOL 215 Midi-Tower - ARGB, Tempered Glass, white.







Information produit - LANCOOL 215 Midi-Tower - ARGB, verre trempé, blanc :



- Mid-tower de haute qualité pour cartes mères jusqu'à E-ATX en blanc,

- Un panneau latéral en verre trempé,

- Filtres à poussière modulaires en bas et en haut,

- Convient aux cartes graphiques jusqu'à 370 mm de longueur,

- Accueille un radiateur de 360 mm et un de 280 mm,

- Comprend deux grands ventilateurs ARGB à l'avant et un ventilateur noir à l'arrière,

- Logo illuminé avec éclairage RVB adressable numériquement,

- Possibilité d'installer jusqu'à quatre disques tels que des SSD et des disques durs.



































Le Lian Li LANCOOL 215 Mid Tower : Parfaitement refroidi



Avec le LANCOOL 215, Lian Li propose une mid-tower moderne avec un rapport qualité-prix attractif. Le boîtier du PC est basé sur une construction solide en acier avec un couvercle frontal entièrement amovible. Le panneau latéral en verre trempé offre une vue claire dans le boîtier, de sorte que le matériel installé peut être admiré. Un radiateur double et un radiateur triple peuvent être montés sur le dessus et la face avant. Grâce à ses excellentes propriétés de refroidissement, le LANCOOL 215 permet aux PC de jeu hautes performances de libérer tout leur potentiel.



LANCOOL 215 : Mid Tower pour le refroidissement par air et par eau



Ce boîtier supporte aussi bien le refroidissement tout-en-un que le refroidissement liquide personnalisé. Ceux qui comptent sur le refroidissement par air classique apprécieront vraiment le LANCOOL 215, car il peut accueillir un total de six ventilateurs. L'avant supporte trois ventilateurs, le haut deux, et l'arrière un ventilateur. Vous pouvez également utiliser deux ventilateurs de 140 mm à l'avant et sur le dessus. Le boîtier est livré avec deux ventilateurs blancs de 200 mm avec éclairage RVB adressable numériquement et un ventilateur blanc de 120 mm préinstallé. Les refroidisseurs de CPU d'une hauteur maximale de 166 mm sont pris en charge.



Lian Li a conçu le LANCOOL 215 en pensant au refroidissement par eau. Le boîtier supporte un radiateur de 360 ou 280 mm à l'avant et un radiateur de 240 ou 280 mm sur le dessus. En façade, un radiateur de 360 mm peut être utilisé avec les ventilateurs de 200 mm pré-installés, car les ventilateurs sont montés à l'extérieur et les vis n'interfèrent pas.



Un design élégant et fonctionnel



Le LANCOOL 215 a été spécialement conçu pour le refroidissement de matériel haute performance et offre un flux d'air important : Le couvercle avant est en grande partie constitué d'une maille perméable à l'air. L'arrière, le haut et le bas du boîtier sont équipés de généreux trous de ventilation. Un filtre à poussière magnétique sur le dessus et un filtre à poussière coulissant sous le bloc d'alimentation permettent de garder l'intérieur propre. Les panneaux latéraux sont fixés au boîtier à l'aide de vis moletées, de sorte que vous pouvez ouvrir le LANCOOL 215 sans aucun outil.



Beaucoup d'espace pour du matériel puissant



L'intérieur entièrement noir du LANCOOL 215 est spacieux, ce qui vous permet d'installer du matériel haute performance, comme des cartes mères E-ATX d'une largeur maximale de 280 mm et des cartes graphiques d'une longueur maximale de 370 mm. À l'arrière du plateau de la carte mère, deux SSD de 2,5 pouces peuvent être installés à l'aide des deux supports inclus.



Sous le couvercle du PSU, le LANCOOL 215 fournit une autre cage pour un disque de 3,5 pouces ainsi qu'un disque au format 3,5 ou 2,5 pouces. Le boîtier peut accueillir une alimentation ATX d'une profondeur allant jusqu'à 210 mm. Deux ports USB 3.0 de type A et une prise jack combinée de 3,5 mm se trouvent sur le panneau E/S du mid-tower. En outre, l'éclairage RGB peut être contrôlé via un bouton dédié.



Voici la fiche technique :









Pour plus d'informations allez sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Pour le commander, aller sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Il est disponible. Le prix est de : 99.90 euros.



CASEKING