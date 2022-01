Le Ryzen 9 6900HX est 33 % plus rapide que le Ryzen 9 5900HX mais n'arrive pas à la cheville du Core i9-12900H.



AMD a récemment annoncé ses nouveaux APU Ryzen 6000 Rembrandt pour ordinateurs portables basés sur des CPU Zen 3+ et des iGPU RDNA2. Les premiers tests de son modèle haut de gamme, le Ryzen 9 6900HX, ont montré des performances impressionnantes.







Un ensemble de données de résultats divulgués a fait surface en ligne avec le plus haut single-score était un test sur le Lenovo Legion 5 Pro "82RG", qui a atteint 1616 points dans ce test où un Ryzen 9 5900HX scores autour de 1420 points dans ce test.







Par rapport à Intel, les résultats sont moins encourageants : un Core i9-12900H marque 1962 points, étant 21% plus rapide que ce nouveau Ryzen. Dans le test multi-core, le run le plus performant a également été réalisé sur le même ordinateur portable Lenovo, et cette fois, il a obtenu 10 151 points, contre 7 650 pour le Ryzen 9 5900HX, marquant un bond de 33%. Le i9-12900H atteint 14540 points, étant 43% plus rapide en multi-core.



