Nouveaux effets ARGB pour les cartes GeForce RTX 30 Gainward et Palit.







et







Les marques Gainward et Palit, détenues par le groupe Palit Microsystems tout comme GALAX et KFA2, ont mis à jour leur application d'optimisation des cartes graphiques GeForce à savoir EXPERTool II pour la première et ThunderMaster2 pour la seconde. Ces utilitaires servent à gérer l'overclocking, la ventilation ou encore à mettre à jour le BIOS.







Les applications EXPERTool II 11.7 et ThunderMaster2 4.11 sont datées du 26 janvier 2022 et sont les premières versions officiellement compatibles avec Windows 11. Mais ces mises à jour ajoutent également de nouveaux effets d'éclairage pour les LED ARGB (Addressable RGB) présentes sur certaines cartes graphiques des deux marques. Seules les cartes des séries GeForce RTX 3070, 3070 Ti, 3080, 3080 Ti et 3090 sont concernées.







D'après nos constatations, les trois nouveaux effets ARGB sont Blocage des couleurs, Scintillement et Vague. Ils sont bien sûr uniquement utilisables lorsque c'est l'application EXPERTool II ou ThunderMaster2 qui contrôle l'éclairage alors qu'en mode ARGB Sync, c'est un logiciel tiers qui prend la main sur la carte graphique (celui de la carte mère par exemple).



Par ailleurs, nous avons trouvé dans ces versions 11.7 et 4.11 la trace de nouveaux effets lumineux supplémentaires mais qui concernent, eux, les cartes graphiques équipées de LED RGB non adressables sur l'indicateur latéral. Ces effets Déploiement d'ailes (WingSpread) et Double couleur (DualColor) ne semblent toutefois pas encore activés dans l'application. Ce sera peut-être pour la prochaine mise à jour.



A noter que les trois nouveaux effets ARGB évoqués ci-dessus ne sont disponibles dans le logiciel qu'après avoir mis à jour le firmware du microcontrôleur (MCU) de la carte graphique ce qui diffère du BIOS à proprement parler. Un utilitaire de mise à jour du firmware est inclus dans l'archive ZIP des deux logiciels mais peut aussi être téléchargé séparément.



Nouveaux effets ARGB pour les cartes Gainward/Palit



- Blocage des couleurs (Blocking),

- Scintillement (Twinkle),

- Vague (Wave).



Effets ARGB existants pour les cartes Gainward/Palit



- Température GPU (GPU Température),

- Fixe (Still),

- Arc-en-ciel (Rainbow),

- Souffle (Breath),

- Cycle (Cycle,

- Stroboscopique (Strobe),

- SYNC ARVB (ARGB Sync).



Téléchargement pour Windows 7/10/11 64 bits (x64)



- Application Gainward EXPERTool II 11.7 : Cliquez ICI,

- Application Palit ThunderMaster2 4.11 : Cliquez ICI,

- Firmware Gainward GeForce RTX 3070/3070 Ti/3080/3080 Ti/3090 (MCU) : Cliquez ICI,

- Firmware Palit GeForce RTX 3070/3070 Ti/3080/3080 Ti/3090 (MCU) : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS