EIZO présente une nouvelle génération de moniteurs ColorEdge.



EIZO a présenté aujourd'hui le premier d'une nouvelle génération de moniteurs ColorEdge - les CG2700X (3840 x 2160) et CG2700S (2560 x 1440) de 27 pouces. Ces modèles phares prennent en charge le flux de travail HDR et sont les premiers moniteurs ColorEdge à présenter un tout nouveau design de boîtier et une connexion réseau intégrée via une connexion USB Type-C.















Les ColorEdge CG2700X et CG2700S affichent respectivement en résolution 4K UHD et 2K WQHD. Les détails remarquables garantissent un affichage net du contenu haute résolution, tandis que l'écran de 27 pouces offre un espace suffisant pour afficher les fenêtres de montage, les barres d'outils, les palettes ou d'autres applications. Cela rend le moniteur polyvalent pour le montage vidéo, la création de 3DCG, le développement de jeux, la photographie et d'autres domaines créatifs.



Les moniteurs sont équipés de la technologie primée de capteurs intégrés d'EIZO et du logiciel de gestion des couleurs ColorNavigator 7. Cette solution permet à l'utilisateur d'étalonner automatiquement le moniteur à des moments précis, éliminant ainsi le besoin d'un dispositif d'étalonnage tiers et garantissant que l'écran reste précis au fil du temps.



Les deux moniteurs prennent en charge les courbes HLG (log-gamma hybride) et PQ (quantification perceptuelle) pour l'affichage et l'édition de contenus HDR (gamme dynamique élevée). Les courbes gamma optimisées rendent les images plus fidèles à la façon dont l'œil humain perçoit le monde réel par rapport à la gamme dynamique standard (SDR). Les créateurs professionnels peuvent ainsi afficher de manière fiable du contenu HDR pour l'édition et l'étalonnage des couleurs.



La connectivité USB Type-C permet aux utilisateurs d'afficher des vidéos, de transmettre des signaux USB et de fournir jusqu'à 94 W (CG2700X) ou 92 W (CG2700S) d'alimentation à un appareil connecté, tel qu'une tablette, un MacBook Pro ou un autre PC portable haut de gamme. Cette connectivité polyvalente pratique permet de se connecter plus rapidement et plus facilement lors des déplacements entre les postes de travail créatifs ou lors du travail dans un studio distant ou à domicile. En outre, les moniteurs sont dotés d'un port LAN directement intégré pour assurer une connexion réseau stable. La connexion d'un ordinateur portable ou de bureau via l'USB Type-C permet d'accéder au réseau par le biais du moniteur pour partager des actifs et des fichiers créatifs ou effectuer des travaux de post-production à distance.



Les ColorEdge CG2700X et CG2700S sont les premiers modèles de la gamme de moniteurs de référence ColorEdge PROMINENCE HDR d'EIZO à inclure la fonction Sync Signal. Cette fonction ajuste automatiquement les paramètres du moniteur, tels que la plage d'entrée et le format de couleur d'entrée, en fonction du signal vidéo afin de garantir la cohérence des paramètres de couleur tout au long de la production.



L'arrière des ColorEdge CG2700X et CG2700S intègre un nouveau design en métal perforé qui permet une plus grande circulation de l'air, maintenant le moniteur au frais sans ventilateur bruyant. Les bords arrondis et le socle non intrusif permettent à ces moniteurs de s'intégrer parfaitement à tout environnement créatif. Les deux moniteurs sont également fournis avec un nouveau capot de protection contre la lumière, léger et se fixant magnétiquement au moniteur sans qu'il soit nécessaire de connecter des pièces séparées.



Disponibilité



Les moniteurs ColorEdge CG2700X et CG2700S seront disponibles à partir du printemps 2022. Pas de prix pour le moment.



