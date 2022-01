TEAMGROUP T-FORCE présente le dernier SSD PCIe Gen5.



Pour répondre à la demande de stockage à grande vitesse induite par le big data, TEAMGROUP met à profit ses années d'expérience en matière de solutions de stockage informatique pour lancer cette année le tout dernier SSD PCIe Gen5. À la lumière des avancées générationnelles de PCIe 5.0, l'entreprise s'engage activement à développer des produits utilisant des technologies de pointe. Grâce à son expertise en R&D et à son engagement en faveur de l'excellence des produits, la société est impatiente d'entrer dans la prochaine ère des solutions de stockage SSD et de proposer au monde de nouveaux produits spectaculaires.







TEAMGROUP lance son premier SSD PCIe Gen5 sous sa sous-marque de jeu T-FORCE dans le cadre de la série CARDEA. Il est capable d'atteindre des vitesses de lecture séquentielle maximales de plus de 13 000 Mo/s et des vitesses d'écriture dépassant 12 000 Mo/s. Avec une capacité de stockage maximale de 4 To, il sera le SSD PCIe Gen5 phare le plus performant du marché dès son lancement. Le T-FORCE PCIe Gen5 SSD prendra en charge le dernier NVMe 2.0 et sera amélioré à l'aide d'une technologie propriétaire pour améliorer la durabilité et la durée de vie du produit.



Le nouveau matériel et le nouveau support permettront à ses SSD Gen5 de répondre pleinement aux besoins du marché de l'informatique de jeu, du streaming vidéo, de la réalité augmentée (AR), de la réalité virtuelle (VR) et d'autres domaines numériques de nouvelle génération. TEAMGROUP prévoit de produire en masse les SSD PCIe Gen5 de la série T-FORCE CARDEA au troisième trimestre 2022, et lancera également une variété de solutions de refroidissement efficaces pour les SSD PCIe Gen5.



En collaboration avec ses partenaires mondiaux de fabrication de cartes mères, TEAMGROUP continuera à affiner les spécifications et les technologies de la dernière génération de SSD afin de répondre aux demandes du marché et d'offrir aux consommateurs du monde entier une expérience de stockage stable et rapide.



TECHPOWERUP