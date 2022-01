CASEKING nous propose un nouveau boitier PC : Le PHANTEKS Enthoo Evolv X Midi-Tower.







Le PHANTEKS Enthoo Evolv X est un colosse d'acier, d'aluminium et de verre trempé ! Cette tour midi de la série Enthoo Evolv est une fusion de design et de fonctionnalité qui convainc avec des caractéristiques telles qu'un éclairage LED RGB adressable intégré, un flux d'air optimisé et de la place pour l'installation simultanée de deux triples radiateurs. L'Enthoo Evolv X est un boîtier pour passionnés de tous les superlatifs - équipé de nombreuses petites innovations raffinées qui font de cette tour l'une des meilleures de sa catégorie de prix.































Aperçu des caractéristiques de la tour midi PHANTEKS Enthoo Evolv X :



- Tour midi particulièrement élégante pour cartes mères jusqu'à E-ATX,

- Éclairage LED RGB intégré et adressable numériquement,

- Portes latérales en verre trempé avec surfaces d'appui caoutchoutées,

- Design retravaillé pour plus d'airflow & de compatibilité matérielle,

- Espace pour cartes graphiques jusqu'à 435 mm de long,

- Peut accueillir deux radiateurs de 360 mm en même temps,

- Dual-System : en option, deux systèmes sont possibles dans une tour,

- Jusqu'à neuf SSD et dix disques durs possibles en même temps.



Enthoo Evolv X : tour midi pour systèmes haut de gamme refroidis par eau



La tour midi Enthoo Evolv X de PHANTEKS offre beaucoup de place pour le matériel et peut par exemple accueillir des cartes graphiques d'une longueur maximale de 435 mm, qui peuvent être installées horizontalement ou verticalement. Pour le montage vertical d'une carte graphique, le boîtier offre trois slots d'extension, ce qui permet soit de monter la carte graphique avec suffisamment d'espace par rapport à la partie latérale, soit de laisser de la place derrière la carte graphique pour d'autres cartes enfichables.



La tour est conçue pour les cartes mères jusqu'au standard E-ATX et supporte pour le refroidissement du matériel aussi bien les grands refroidisseurs de CPU jusqu'à une hauteur de 190 mm que les refroidisseurs à eau. Jusqu'à deux radiateurs de 360 mm peuvent être installés simultanément à l'avant ou sur le couvercle de ce boîtier haut de gamme. Un radiateur de 420 mm maximum peut être monté à l'avant. Le boîtier est ainsi prédestiné aux systèmes de refroidissement à eau AiO et Custom.



C'est surtout pour l'installation d'un refroidissement à eau customisé que le fabricant néerlandais de boîtiers a imaginé quelques solutions intéressantes. Ainsi, le radiateur dans le couvercle peut être monté confortablement à l'extérieur de la tour sur un support amovible qui dispose également de fixations pour les câbles. Un autre point fort du boîtier sont les évidements pour les tubulures de remplissage ("fill port") dans le couvercle et les vannes de vidange (front ; "drain port").



Les utilisateurs de systèmes de refroidissement à air et à eau profitent tous deux des ouvertures d'entrée agrandies à l'avant et des surfaces de maillage agrandies dans le couvercle. Jusqu'à neuf ventilateurs peuvent être réglés via un hub de ventilateurs PWM. Le boîtier est équipé en usine de trois ventilateurs de 140 mm préinstallés, dont deux à l'avant et un à l'arrière.



Au total, trois ventilateurs de 120 mm peuvent être montés à l'avant et sur le couvercle, tandis que l'arrière peut accueillir un ventilateur de 120 ou de 140. Trois ventilateurs de 140 mm peuvent même être montés à l'avant, tandis que la face supérieure peut accueillir deux ventilateurs de 140. Le support de radiateurs est également en conséquence : en façade, il est possible d'installer au maximum un radiateur de 420 mm (3x 140 mm) ou un échangeur de chaleur de 360 (3x 120 mm), tandis qu'un radiateur de 280 ou 360 mm peut être installé dans le couvercle.



Design intemporel avec éclairage numérique LED RGB intégré



Les éléments de design marquants de la série Enthoo-Evolv sont également conservés sur l'Evolv X et sont complétés par des effets d'éclairage colorés. Des LED RVB numériques adressables éclairent la tour moyenne, aussi bien derrière le panneau avant que sur le cache du bloc d'alimentation. Les LED peuvent être contrôlées soit via le panneau avant (Color-Mode, Cycling), soit par logiciel via la carte mère. ASUS Aura Sync (adressable), Gigabyte RGB Fusion et MSI Mystic Light Sync Rainbow sont pris en charge.



Les portes latérales en verre trempé sont maintenues par deux charnières et peuvent être fixées de l'intérieur par la façade au moyen de thumbscrews. Les bords des portes en verre sont munis d'un revêtement en caoutchouc qui scelle le boîtier sur les côtés, ce qui améliore le flux d'air dans le boîtier. Pour optimiser encore le flux d'air, les entrées d'air à l'avant et les sorties d'air d'évacuation dans le couvercle ont été agrandies.



Le nouveau design du couvercle du bloc d'alimentation dispose toujours d'une découpe permettant d'observer le bloc d'alimentation. Parallèlement, le PSU Shroud comporte une bande LED RGB ainsi qu'un passage pour câbles pouvant être recouvert. À côté du plateau de la carte mère se trouvent également des passages de câbles qui peuvent être agrandis ou réduits au besoin grâce à des caches mobiles.



Derrière la carte mère, les câbles peuvent être gérés à l'aide de bandes velcro. Les câbles sont en outre cachés par deux caches, de sorte qu'aucun câble n'est visible à travers la partie latérale. Seuls l'arrière de la carte mère et les dispositifs "Drop'n'Lock" pour trois supports SSD optionnels sont visibles. Les caches ne se contentent pas de dissimuler les câbles, ils peuvent également accueillir trois SSD chacun, ce qui permet de monter jusqu'à neuf SSD derrière la carte mère.



Boîtier de jeu adapté comme serveur avec option de boîtier double système



Jusqu'à neuf disques SSD peuvent être montés dans le PHANTEKS Enthoo Evolv X, trois disques de 2,5 pouces pouvant être placés sur chacun des deux cache-câbles. Trois autres disques SSD peuvent être montés derrière la carte mère grâce à des supports SSD optionnels (numéro d'article : GEPH-010). Le boîtier haut de gamme est livré avec quatre supports de disques durs empilables qui peuvent être montés soit devant le bloc d'alimentation, soit à côté de la carte mère. Au total, il est possible de loger jusqu'à dix disques durs de 3,5 pouces - si l'on se procure six des supports optionnels (numéro d'article : GEPH-093).



Un autre point fort de la tour midi est la possibilité d'accueillir simultanément deux systèmes. Outre le système (E-)ATX, une carte mère Mini-ITX peut être installée dans le couvercle grâce à un support optionnel (numéro d'article : GEPH-092). Si une carte graphique est nécessaire pour ce système, elle peut être montée par un câble PCIe Riser optionnel, par exemple dans les slots PCIe verticaux. Un petit ventilateur ou un refroidissement à eau AiO peut être utilisé comme refroidisseur de CPU pour le deuxième système.



