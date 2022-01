Firmware 5B2QGXA7 pour le SSD Samsung 980 PRO.







Alors que les SSD 980 PRO et 980 PRO with Heatsink ont été mis à jour en version 4B2QGXA7 au début du mois de décembre 2021, Samsung leur propose déjà un nouveau firmware numéroté 5B2QGXA7.







Comme à son habitude, Samsung ne donne pas la moindre information sur les changements offerts par cette mise à jour. Il est en tout cas inhabituel que le constructeur publie de nouveaux firmwares si rapprochés pour le même SSD. Il s'agit donc peut-être de corriger un bug découvert dans la version 4B2QGXA7.



Pour rappel, le firmware 3B2QGXA7 du printemps 2021 corrigeait, lui, les problèmes de performances en écriture du SSD 980 PRO causés par la technologie Intelligent TurboWrite.



Ce nouveau firmware 5B2QGXA7 est déjà téléchargeable sous la forme d'une image ISO utilisable avec une clé USB bootable. Il est probablement aussi disponible en mise à jour automatique avec l'application Magician 7.



SSD Samsung concernés par le firmware 5B2QGXA7



- 980 PRO 250 Go (MZ-V8P250),

- 980 PRO 500 Go (MZ-V8P500),

- 980 PRO 1 To (MZ-V8P1T0),

- 980 PRO 2 To (MZ-V8P2T0),

- 980 PRO with Heatsink 1 To (MZ-V8P1T0CW),

- 980 PRO with Heatsink 2 To (MZ-V8P2T0CW).



Téléchargement



- Firmware 5B2QGXA7 pour les SSD Samsung 980 PRO (image ISO) : Cliquez ICI,

- Application Samsung Magician 7.0.1.630 pour Windows 7/8/8.1/10 : Cliquez ICI,

- Application Samsung Data Migration 4.0.0.17 pour Windows 7/8/8.1/10 : Cliquez ICI,

- Logiciels de création de clé USB bootable : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS