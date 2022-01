AMD annonce les cartes graphiques Radeon PRO W6000 parallèlement au lancement de la Radeon RX 6500 XT.



AMD lance aujourd'hui la Radeon RX 6500 XT, sa première nouvelle carte graphique grand public RX x500 depuis la RX 5500 XT en décembre 2019. Elle arrive à un moment où le marché des GPU grand public est lourd de prix élevés et de faible disponibilité et un certain nombre de choix ont été faits dans sa conception qui démentent son positionnement en tant que GPU discret à 199 Dollars. Il y aura sans aucun doute beaucoup d'encre répandue à ce sujet au cours des prochaines semaines.







Cela dit, la RX 6500 XT n'est pas le seul GPU que l'équipe rouge lance aujourd'hui. Parallèlement aux nouvelles cartes grand public, on trouve un ensemble de cartes graphiques pour stations de travail mobiles et de bureau qui font partie de la série Radeon PRO W6000 et sont conçues pour offrir des performances et des caractéristiques plus proches des marchés professionnels.



Carte graphique AMD Radeon PRO W6400



Offrant un mélange idéal de performance et d'efficacité à un prix abordable, la nouvelle carte graphique est optimisée pour les exigences des charges de travail de CAO et de bureautique les plus populaires d'aujourd'hui dans un design compact qui peut être facilement ajouté aux ordinateurs de bureau modernes à petit facteur de forme. Par rapport à la génération précédente, la nouvelle carte graphique offre des performances jusqu'à trois fois supérieures dans Autodesk AutoCAD 2022 dans les tests de rotation en orbite 3D en mode ombré.



GPU AMD Radeon PRO W6500M et W6300M



Les GPU AMD Radeon PRO W6500 et AMD Radeon PRO W6300 exploitent jusqu'à 8 Mo de la technologie de mémoire AMD Infinity Cache pour offrir des taux de trame de visualisation ultra élevés, une fiabilité et des performances exceptionnelles pour les applications professionnelles sur les stations de travail mobiles.



En plus des caractéristiques matérielles communes à toutes les cartes graphiques basées sur l'architecture RDNA 2 d'AMD, la série PRO W6000 bénéficie d'une certification d'application pour des outils logiciels tels que 3DS Max et Maya. AMD travaille également avec d'autres fournisseurs de logiciels pour s'assurer qu'ils "répondent à des normes exceptionnelles, offrant la stabilité et la fiabilité requises par les professionnels des stations de travail".



Spécifications :







Disponibilité et Prix



La Radeon PRO W6400 devrait être disponible au premier trimestre 2022 à partir d'un SEP de 229 Dollars. Les GPU AMD Radeon PRO W6500M et Radeon PRO W6300M devraient être disponibles dans des systèmes OEM pré-construits dans certains pays plus tard cette année.



VORTEZ