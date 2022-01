MSI présente le PC AIO haute performance PRO AP241Z équipé d'APU AMD Ryzen.



MSI présente le PRO AP241Z, un PC tout-en-un hautes performances pour le travail et l'étude. Le MSI PRO AP241Z est la version alimentée par AMD Ryzen du PRO AP241 11M présenté l'année dernière. Le PRO AP241Z est équipé des APU de la série Ryzen 5000 - jusqu'à un AMD Ryzen 7 5700G à 8 cœurs et 16 threads. Ce PC AIO est également équipé d'un écran IPS offrant une superbe précision des couleurs et de larges angles de vision. L'écran est également doté de la technologie anti-lumière bleue et de l'anti-scintillement. Le MSI PRO AP241Z prend en charge la technologie FW TPM qui offre une sécurité avancée.







Conçu pour le travail et l'étude



Le MSI PRO AP241Z est conçu pour offrir le confort et toutes les fonctionnalités essentielles pour le travail et l'étude. La technologie anti-scintillement et la technologie de faible lumière bleue de l'écran contribuent à préserver la santé de vos yeux et à réduire la fatigue pendant les longues heures de travail. Il est doté d'un port de sortie HDMI permettant de prendre en charge un autre moniteur pour les configurations à deux moniteurs afin d'améliorer la productivité. Le PRO AP241Z utilise un système de refroidissement de qualité serveur pour réduire l'étranglement thermique du processeur et prend en charge la technologie FW TPM qui peut protéger les données du périphérique contre les attaques de logiciels malveillants et les accès non autorisés.



Caractéristiques essentielles



Le MSI PRO AP241Z est doté de fonctionnalités fondamentales, notamment le Wi-Fi 6E et une pléthore de ports USB pour les périphériques et les appareils. Le PC AIO utilise des SO-DIMM DDR4 à double canal, supportant jusqu'à 64 Go de mémoire. Il est livré avec la Webcam Full HD de MSI avec un microphone intégré pour la vidéoconférence et plus encore.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



