Kingston FURY devient partenaire de G2 Esports en tant que fournisseur officiel de mémoires pour jeux vidéo.



Kingston FURY, la division gaming de Kingston Technology Company, Inc., leader mondial de produits de mémoire-vive et de solutions technologiques, annonce aujourd’hui son partenariat avec l'une des plus grandes marques mondiales de divertissement et d’eSport, G2 Esports, en tant que fournisseur officiel de mémoire et de stockage pour les jeux. Les performances des joueurs légendaires de G2 seront ainsi pleinement exploitées grâce à la DRAM et aux SSD Kingston FURY, qui leur permettront de faire passer leurs systèmes au niveau supérieur.







Kingston a toujours été attentif aux enjeux du jeu vidéo et est fier de soutenir et de sponsoriser régulièrement des équipes d’eSport. S'il s'agit d’un tout nouveau partenariat entre Kingston FURY et G2 Esports, ce n'est pas la première fois que Kingston travaille avec son fondateur, Carlos 'Ocelote' Rodríguez. En effet, l'ancien joueur professionnel de SK Gaming connaît bien les performances de Kingston pour avoir fait l'expérience de la gamme HyperX.



« Avec le lancement de Kingston FURY, Kingston a récemment relancé des mémoires spécialement conçues pour les joueurs et les passionnés. Nous sommes donc très heureux d'accueillir G2 dans la famille Kingston, » déclare Robert Allen, Directeur Marketing, Kingston EMEA. « Nous sommes impatients de travailler à nouveau avec Carlos et G2 et de nous présenter à nouveau à leurs fans. »



« Kingston m'accompagne depuis longtemps, aussi bien en tant que partenaire que comme équipement que j'utilise depuis longtemps pour jouer et travailler » déclare Carlos 'Ocelote' Rodríguez, fondateur et CEO de G2 Esports. « J'aime la marque, ses employés et l'attitude avant-gardiste qu'ils ont adoptée pour tout ce qu'ils entreprennent. » Kingston rejoint ainsi la liste toujours plus étendue des partenaires de G2. Les fans peuvent ainsi s'attendre à un contenu dédié et créatif de la part des deux marques.



Pour plus d’informations : Cliquez ICI.



KINGSTON et G2ESPORTS