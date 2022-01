CASEKING nous propose un nouveau boitier PC : Le PHANTEKS Eclipse P600S.







Informations produit - Eclipse P600S Silent Midi-Tower, Tempered Glass - blanc mat :



- Tour midi à la finition exceptionnelle pour cartes mères jusqu'à E-ATX,

- Permet l'installation de systèmes doubles à l'aide d'un bracket optionnel,

- Partie latérale en verre trempé pour une vue dégagée à l'intérieur,

- Matériau d'isolation intégré, amovible pour un meilleur flux d'air,

- 3 ventilateurs de 140 mm préinstallés, 6 ventilateurs de 140 mm et 7 ventilateurs de 120 mm possibles au total,

- Radiateurs possibles jusqu'à 420 mm,

- Cartes graphiques jusqu'à 435 mm, montage vertical possible, refroidisseurs CPU jusqu'à 190 mm,

- 4x slots 3,5 et 3x slots 2,5 pouces, jusqu'à 10x slots 3,5 possibles,

- Panneau d'E/S avec 1x USB 3.1 type C et 2x USB 3.0 type A.



























Aperçu des caractéristiques du PHANTEKS Eclipse P600S



Le design innovant de l'Eclipse P600S de PHANTEKS s'adresse principalement aux passionnés de PC qui préfèrent un look chic avec une technique réussie. L'Eclipse P600S hérite de l'Evolv X de la même entreprise, la possibilité d'installer un deuxième Mini-ITX à côté de la carte mère E-ATX et de transformer ainsi l'ordinateur en un système double, par exemple avec un système de streaming dédié ou un serveur. En plus de l'insonorisation, l'Eclipse P600S dispose d'une porte latérale en verre trempé et de toutes sortes de caractéristiques, comme une façade qui peut être retirée pour optimiser le flux d'air. Comme d'habitude, la finition de ce boîtier PHANTEKS est de très haute qualité.



L'Eclipse P600S de PHANTEKS brille par sa forme et sa fonction



L'extérieur de l'Eclipse P600S de PHANTEKS attire tout d'abord l'attention. L'énorme panneau latéral en verre trempé teinté offre une vue dégagée sur l'intérieur et le matériel qui y est installé. La partie intérieure de la face avant peut être facilement retirée, tout comme une partie du couvercle. Les deux éléments sont munis d'un matériau isolant. Derrière se trouve un filet à mailles fines en fibres synthétiques qui, d'une part, attire le regard et, d'autre part, sert d'isolation phonique supplémentaire lorsque les couvercles sont retirés afin d'améliorer le flux d'air. Le filet est fixé magnétiquement à l'avant.



Le PHANTEKS Eclipse P600S peut accueillir sept ventilateurs de 120 millimètres, trois à l'avant, trois dans le couvercle et un à l'arrière. Il est également possible d'installer six ventilateurs de 140 millimètres, un de moins sur le couvercle que les variantes de 120. PHANTEKS fournit également trois ventilateurs de 140, deux sont montés à l'avant, un autre est fixé à l'arrière. À l'arrière du plateau de la carte mère se trouve un hub de ventilation qui dispose de trois connecteurs à 3 broches et de cinq connecteurs à 4 broches. Il est bien sûr possible d'installer un radiateur d'une longueur maximale de 420 millimètres à l'avant et un autre d'une longueur maximale de 360 millimètres sur la face supérieure.



Beaucoup de place pour les disques durs et un deuxième système



Le P600S a également hérité de l'Evolv X la possibilité d'y loger de nombreux disques durs. Grâce aux supports fournis, quatre disques durs de 3,5 pouces peuvent être installés sous le cache du bloc d'alimentation. Six autres peuvent être placés sur la face avant du plateau de la carte mère, à côté de la carte principale. Les supports correspondants (GEPH-093) sont disponibles chez PHANTEKS en tant qu'accessoires. À l'arrière du plateau de la carte mère, il y a encore des slots pour trois lecteurs de 2,5 pouces.



Un autre point fort du PHANTEKS Eclipse P600S est la possibilité de loger une carte Mini-ITX supplémentaire dans le boîtier. Pour cela, il faut un support PHANTEKS disponible en option, avec (GEPH-099) ou sans (GEPH-092) câble Riser. Il est ainsi possible d'installer un deuxième système dans le boîtier spacieux, qui peut être utilisé par exemple comme système de streaming dédié ou comme serveur supplémentaire pour des machines virtuelles. Pour alimenter le deuxième système, il est possible d'utiliser un bloc d'alimentation de la série Revolt-X de PHANTEK (NEPH-001, NEPH-002, NEPH-003, NEPH-004), qui est justement conçu pour cela.



Trois slots verticaux pour les cartes graphiques



Dans le PHANTEKS Eclipse P600S, la carte graphique peut être installée verticalement. Il y a même trois slots pour cela. Le boîtier n'est pas livré avec un câble Riser x16 correspondant, mais PHANTEKS le propose également dans un angle approprié (GEPH-097, GEPH-098), car une carte graphique montée verticalement repose presque directement sur le cache du bloc d'alimentation. Il y a en plus un évidement pour les connecteurs PCI, qui est pourvu d'un couvercle coulissant. Si aucun support de disque dur n'est installé à l'avant, la carte graphique peut mesurer jusqu'à 435 millimètres de long. Dans l'ensemble, le PHANTEKS Eclipse P600S a de l'allure, sa construction et son équipement le rendent aussi bien adapté comme station de travail qu'intéressant pour les moddeurs.



Voici la fiche technique :









Pour plus d'informations allez sur le site de CASEKING.



Pour faire une précommande, allez sur le site de CASEKING.



Il sera disponible en date du 28 janvier 2022.



Le prix est de : 179.90 euros.



