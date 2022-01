Des bugs dans le fTPM d'AMD Ryzen seraient à l'origine de problèmes dans Windows 11.



Si vous n'avez pas suivi l'actualité de Windows, sachez que Windows 11 s'efforce d'être plus strict en matière de sécurité. Dans ce cadre, l'une de ses principales exigences est que votre système doit être équipé d'un module de plateforme de confiance, ou TPM. Historiquement, il s'agissait d'un dispositif physique sur votre carte mère qui fournissait une clé de sécurité immuable que le système pouvait utiliser pour le cryptage à deux facteurs.







La plupart des cartes mères n'incluent pas de TPM physique, mais les systèmes modernes peuvent généralement l'émuler. AMD appelle cette fonctionnalité fTPM, le "f" signifiant "firmware". Par conséquent, lorsque Microsoft a annoncé que Windows 11 nécessiterait la prise en charge des TPM, beaucoup de gens ont haussé les épaules, ont activé la fonction fTPM et sont passés à la dernière version de Windows.



Depuis la sortie de Windows 11, cependant, les rapports de problèmes de performance se sont lentement accumulés sur divers forums, en particulier de la part des utilisateurs d'AMD. Les utilisateurs de Reddit en particulier se sont fait entendre à ce sujet, ainsi que les clients des forums d'assistance de Lenovo, avec des fils de discussion qui détaillent les comptes d'utilisateurs se plaignant tous du même problème et rapportant qu'il a été résolu en désactivant fTPM.











Le problème spécifique en question semble être un bogue intermittent de bégaiement. Essentiellement, quelques fois par jour, la machine subira une courte période de retard et de bégaiement, un peu comme celle causée par les conflits d'interruption à l'époque. Les applications se bloquent, l'audio crépite, et même le curseur de la souris bégaie et se déplace sur l'écran. C'est inquiétant à voir en personne.



Pour être clair, ce n'est pas nécessairement un problème de Windows 11 - cela se produit également dans Windows 10 lorsque le fTPM est utilisé. Beaucoup de ces utilisateurs ont signalé que la désactivation du fTPM avait résolu le problème, mais ce n'est pas nécessairement une option pour les utilisateurs de Windows 11 dont le système d'exploitation est déjà configuré pour utiliser cette fonctionnalité. Il est possible d'exécuter Windows 11 sans TPM, mais dans ce cas, il est probablement préférable de s'en tenir à Windows 10, car certaines applications (comme Valorant de Riot Games) ne fonctionneront pas sous Windows 11 sans TPM.



Il n'est pas tout à fait évident de savoir s'il s'agit d'un défaut dans l'implémentation du firmware fTPM d'AMD, d'un problème avec Windows, ou peut-être simplement d'une incompatibilité entre les deux. Il est assez peu probable que l'implémentation fTPM d'AMD ait été beaucoup utilisée avant la sortie de Windows 11, donc cela pourrait avoir été un problème caché depuis le début.



Pour l'instant, il n'y a pas de véritable solution, à part la désactivation du fTPM, mais nous ne manquerons pas de faire un rapport si nous avons des nouvelles d'AMD ou de Microsoft.



HOTHARDWARE