Les drivers AMD Radeon 22.1.2 prêts pour l'API Vulkan 1.3.







Quelques heures après NVIDIA, AMD a publié à son tour ses premiers drivers graphiques prenant en charge l'API Vulkan 1.3 dont les spécifications viennent d'être publiées par le consortium Khronos Group.







Ces drivers AMD sont à leur tour numéroté 22.1.2 tout comme le pilote Radeon 22.1.2 beta du 18/01/2022 pour Tom Clancy's Rainbow Six : Extraction et le pilote 22.1.2 du 25/01/2022 stable et certifié WHQL. Au passage, une petite incrémentation du numéro de version à chaque fois permettrait peut-être aux utilisateurs de ne pas s'y perdre messieurs de chez AMD ! Trois pilotes différents avec la même version, ça commence à faire beaucoup...



Comme nous l'avons vu hier, l'API Vulkan 1.3 (ici supportée dans sa version 1.3.203 par AMD) ajoute de nouvelles extensions, mais propose surtout un système de feuille de route qui imposera à l'avenir aux fabricants de matériel informatique de respecter au fil du temps un certain niveau de fonctionnalités essentielles et de supporter un nombre minimal d'extensions Vulkan. AMD précise d'ailleurs que ces drivers et les GPU compatibles respectent déjà la Roadmap 2022 et toutes ses contraintes définies dans les spécifications 1.3. Seuls les nouveaux produits sortant en 2022 doivent pourtant théoriquement supporter obligatoirement la Roadmap 2022 mais AMD (et NVIDIA) n'ont pas vu de raisons de ne pas en faire aussi profiter leurs solutions graphiques existantes qui en sont matériellement capables.



Par ailleurs, le SDK Vulkan 1.3 permet aux développeurs de créer des profils personnalisés qui définissent plusieurs niveaux de fonctionnalités graphiques pour leur application. Chaque profil pourra être utilisé automatiquement en fonction du type de machine exécutant l'application (mobile, desktop, consoles...) et de ses performances.



Ces deux nouvelles fonctionnalités de feuille de route et de profils visent à améliorer la portabilité des applications Vulkan sur l'écosystème matériel (PC, consoles, tablettes, smartphones...) et logiciel (Windows, Linux, macOS, Android, divers moteurs 3D...) très hétérogène sur lequel elles sont amenées à fonctionner. Cela permettra aussi à terme un développement plus simple et plus évolutif pour les studios.



Tous les GPU AMD desktop et mobile supportant déjà Vulkan 1.2 supportent également l'API Vulkan 1.3. Cela commence donc aux GPU Radeon RX 400 Series (Polaris) jusqu'aux derniers Radeon RX 6000 Series (Big Navi) en passant par les RX Vega, RX 5000 ainsi que les APU Ryzen with Radeon Graphics.



Evidemment, ces drivers Radeon 22.1.2 build 3 avec support de Vulkan 1.3 sont principalement destinés aux développeurs pour le moment puisqu'aucune application commerciale ne tire parti de cette API à ce jour.



Téléchargement



- Drivers AMD Radeon Software Adrenalin 22.1.2 build 3 WHQL bêta pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



