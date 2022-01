NVIDIA supporte l'API Vulkan 1.3 dans ses drivers GeForce.







Le consortium Khronos Group dévoile aujourd'hui les spécifications finales de l'API Vulkan 1.3 qui succède deux ans après à la version 1.2.







Pour l'occasion, NVIDIA propose déjà des drivers prenant en charge Vulkan 1.3 et plus exactement la version 1.3.203 (même si la version définitive semble la 1.3.204). Ces pilotes Vulkan Beta Driver 473.11 (Windows 10/11) et 470.62.22 (Linux) basés sur la branche R470 sont pour le moment considérés comme expérimentaux et se destinent exclusivement aux développeurs qui voudraient déjà essayer leurs applications basées sur Vulkan 1.3. Pour le moment aucun jeu ou application commerciale n'utilise encore Vulkan 1.3 mais ce sera sans doute le cas de plusieurs d'entre eux dans le courant de l'année 2022. Outre ces pilotes pour GPU GeForce, Quadro et RTX, NVIDIA a également mis à jour les outils de développement Nsight Graphics et Nsight Systems afin de prendre en charge cette nouvelle API.



Théoriquement, tous les GPU NVIDIA depuis la génération Maxwell (GeForce 900 Series) sont compatibles avec Vulkan 1.3.



Par rapport à Vulkan 1.2, l'API Vulkan 1.3 offre aux développeurs plusieurs nouvelles extensions et modifie le comportement de certaines autres. Le langage SPIR-V 1.6 est aussi supporté. Mais Vulkan 1.3 introduit surtout un nouveau système de feuille de route qui imposera aux fabricants de matériel informatique de respecter au fil des années un certain niveau de fonctionnalités essentielles et de supporter un nombre minimal d'extensions Vulkan pour leurs nouveaux produits. Par exemple, les PC de bureau, PC portables, smartphones, tablettes et consoles de milieu et de haut de gamme qui verront le jour en 2022 devront supporter les exigences de la Roadmap 2022 avant la fin de cette année. Cela permettra d'assurer une meilleure compatibilité des différentes machines avec les applications Vulkan et donc une expérience optimale pour les utilisateurs. Dans la même optique, Vulkan 1.3 inaugure également un système de profils qui permettent aux applications d'identifier sur quel type d'appareil elles sont exécutées (mobile, desktop, console...) et donc d'adapter certains traitements en conséquence. Le Khronos Group présentera plus en détail ces nouveautés dans une conférence vidéo le 1 février 2022.



En ce qui concerne AMD et Intel, ils ne tarderont sans doute pas à proposer bientôt des drivers compatibles Vulkan 1.3.



Téléchargement



- Drivers NVIDIA Vulkan Beta Driver 473.11 pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI,

- Drivers NVIDIA Vulkan Beta Driver 470.62.22 pour Linux 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



