SilverStone présente le boîtier MS13 M.2 NVMe et SATA.



SilverStone Technology présente le boîtier MS13 M.2 SSD qui prend en charge les SSD SATA M.2 et NVMe M.2. Il utilise la dernière interface USB 3.2 Gen2 avec une connexion USB-C. Le MS13 offre une vitesse de transfert pouvant atteindre 10 Gbps. Contrairement au boîtier MS12, le MS13 est doté d'un éclairage RVB et d'un mécanisme de verrouillage M.2 plus simple pour faciliter l'installation. Le MS13 adopte également le corps en alliage d'aluminium intégral du MS12 qui assure une dissipation thermique passive efficace pour le SSD.







Caractéristiques principales du SilverStone MS13 :







- Dernière interface USB 3.2 Gen 2 Type-C jusqu'à un taux de transfert SuperSpeed de 10Gbps,

- Effets d'éclairage RGB,

- Supporte les SSD NVMe et SATA M.2,

- Conception en couches sandwich améliorant le taux de transmission de la chaleur,

- Structure du corps en alliage d'aluminium pour une dissipation efficace de la chaleur et une stabilité globale de la structure,

- Supporte différentes longueurs de SSD M.2 (22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm),

- Prise en charge de Bulk-Only Transfer (BOT) et du protocole USB Attached SCSI (UASP).



SilverStone n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article.



Pour en savoir plus sur le boîtier SSD MS13 M.2 SATA et M.2 NVMe, veuillez consulter le site Web de SilverStone Technology.



