BIOSTAR annonce les nouvelles cartes mères des séries B660 et H610.



BIOSTAR, l'un des principaux fabricants de cartes mères, de cartes graphiques et de périphériques de stockage, présente aujourd'hui les nouvelles cartes mères des séries B660/H610 conçues pour faire fonctionner les derniers processeurs de 12e génération d'Intel. En tête de la charge en 2022, BIOSTAR présente encore une autre série de cartes mères orientées vers l'utilisateur. Soucieux de mettre en avant sa technologie supérieure et la conception de ses produits, BIOSTAR dévoile trois des meilleures cartes mères de milieu et d'entrée de gamme imaginables, conçues pour les utilisateurs professionnels et occasionnels.







Après le succès de leurs prédécesseurs, les nouvelles cartes mères B660MX-E, H610MX-E et H610MH sont les cartes mères micro-ATX les plus rentables de cette nouvelle année, avec un design élégant, de grandes caractéristiques et le soutien de la marque pour les masses. Fonctionnant en parfaite cohésion avec les processeurs Intel de 12e génération, dotées de toutes les fonctionnalités et options de connectivité essentielles, ces cartes mères constituent un excellent choix pour les constructions HTPC et les systèmes à vocation professionnelle.







Les trois cartes mères sont capables d'installer 2 DIMM de RAM DDR4. La H610MX-E et la H610MH prennent en charge l'accélération de la vitesse d'horloge de la RAM jusqu'à 3200, tandis que la B660MX-E, alimentée par le chipset B660 d'Intel, a le potentiel d'overclocker de manière stable jusqu'à 4000 MHz avec une capacité maximale de 64 Go de RAM. Les cartes mères B660MX-E et H610MX-E sont dotées d'un support natif PCI-E M.2 (E Key) et d'un port d'antenne WiFi intégré. En outre, les deux cartes mères sont dotées d'un port de sortie DVI pour une capacité de sortie d'écran supplémentaire.







En outre, les trois cartes mères sont dotées d'un système d'alimentation à 10 phases de premier ordre, exclusif aux cartes mères BIOSTAR. Le réseau local Intel I219V, le jeu de puces audio ALC897 et le port HDMI 2K4K sont des caractéristiques remarquables qui constituent une excellente base pour les utilisateurs qui souhaitent construire leur système HTPC pour diffuser des contenus multimédias très immersifs chez eux. Des performances solides, un prix avantageux et un support produit de renommée mondiale font des nouvelles cartes mères B660MX-E, H610MX-E et H610MH le premier choix de cartes mères d'entrée de gamme pour les utilisateurs qui souhaitent tirer le meilleur parti de leur argent.



TECHPOWERUP