ASUS nous propose une nouvelle carte mère : La TUF GAMING B660M-PLUS WIFI D4.



L'ASUS TUF GAMING B660M-PLUS WIFI D4 reprend tous les éléments essentiels des derniers processeurs Intel® et les associe à des fonctionnalités adaptées au jeu et à une durabilité éprouvée. Conçue avec des composants de qualité militaire, une solution d'alimentation améliorée et un système de refroidissement complet, cette carte mère offre des performances stables et solides comme le roc pour les jeux marathon. Esthétiquement, la TUF GAMING B660M-PLUS WIFI D4 arbore le nouveau logo TUF Gaming et intègre des éléments de design géométriques simples pour refléter la fiabilité et la stabilité qui définissent la série TUF Gaming.















Des performances solides comme le roc



Avec une alimentation améliorée et des options de refroidissement complètes pour piloter les processeurs Intel Core de 12e génération, ainsi que la prise en charge d'une mémoire et d'un stockage plus rapides, les cartes mères de la série TUF GAMING B660M constituent la base parfaite pour votre prochaine plateforme de combat à nombre de cœurs élevé.



DrMOS



Les VRM embarqués sont dotés de 10+1 étages de puissance DrMOS qui combinent des MOSFET côté haut et côté bas et des pilotes dans un seul boîtier, offrant la puissance et l'efficacité que les processeurs Intel Core de 12e génération exigent.



Conception de PCB à six couches



Les couches multiples du circuit imprimé optimisent la gestion de la chaleur pour les composants critiques, ce qui permet de pousser les processeurs au-delà des vitesses standard.



Digi+ VRM



Le module régulateur de tension (VRM) Digi+ intégré est l'un des meilleurs de l'industrie, optimisé pour une alimentation ultra douce et ultra propre du CPU à tout moment.



PC DIY facile



Les cartes mères TUF GAMING sont conçues pour être faciles à installer et à configurer comme vous le souhaitez - même pour les constructeurs débutants. L'écosystème de l'Alliance TUF GAMING facilite la sélection de pièces compatibles, tandis que le logiciel Armoury Crate fournit Fan Xpert 2+ et des informations sur le matériel et offre un contrôle total de l'annulation du bruit Two-Way AI, de l'éclairage RGB et des paramètres des périphériques. La plateforme TUF GAMING vous donne l'arsenal dont vous avez besoin pour construire et optimiser votre plate-forme de jeu de rêve, sans complexité inutile.



Jeux immersifs



Les cartes mères de la série TUF GAMING B660M offrent un ensemble de jeu de haute performance avec une longue liste de caractéristiques pour améliorer vos expériences, y compris un réseau ultra-rapide pour un jeu en ligne plus fluide, un son pur avec des repères de position pour le jeu FPS, et un éclairage RVB intégré qui se synchronise avec les accessoires attachés pour vous aider à créer une atmosphère de jeu personnalisée.



Démarquez-vous de la concurrence



Un système bien réglé mérite une esthétique correspondante. La série TUF Gaming B660M dispose d'un éclairage de bord pour améliorer son look robuste, et maintenant le dissipateur thermique PCH obtient un éclairage RVB pour aller encore plus loin dans le style. ASUS Aura offre un contrôle RVB complet avec une variété de préréglages fonctionnels pour les LED intégrées ainsi que pour les bandes tierces que vous pouvez connecter aux connecteurs RVB de la carte. Et tout cela peut être synchronisé avec un portefeuille toujours croissant de matériel compatible avec Aura.



Connecteur RGB adressable Gen 2



L'embase RGB adressable Gen 2 est désormais capable de détecter le nombre de LED sur les appareils RGB adressables de deuxième génération, ce qui permet au logiciel d'adapter automatiquement les effets lumineux à des appareils spécifiques. La nouvelle tête offre également une compatibilité rétroactive avec les appareils RGB adressables existants.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Elle sera disponible en date du 04 février 2022.



Le prix sera de : 209.95 euros.



