ASUS nous propose un nouvel écran PC : Le ROG Strix XG249CM.



Votre nouveau partenaire de jeu se nomme ASUS ROG Strix XG249CM ! Cet écran Fast IPS de 23.8 pouces avec résolution Full HD et prise en charge HDR se dote de performances gaming élevées pour vous aider à atteindre les sommets (1 ms, 270 Hz, FreeSync Premium, ELMB Sync).















Temps de réponse ASUS FastIPS Display-1ms (GTG)



L'affichage FastIPS d'ASUS permet aux éléments à cristaux liquides de l'écran de basculer jusqu'à 4 fois plus vite que les panneaux IPS conventionnels pour une meilleure réponse. Avec un temps de réponse de gris à gris de 1 ms, le maculage et le flou de mouvement sont pratiquement éliminés. Cet écran offre également des images de qualité supérieure et un rapport de contraste étonnant de 1 000:1.



TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT INCROYABLEMENT RAPIDE DE 270HZ(OC)



Vous bénéficierez d'images de jeu incroyablement fluides, ce qui vous donnera le dessus dans les jeux de tir à la première personne, les courses, la stratégie en temps réel et les titres sportifs.



Technologie AMD FreeSync Premium



La technologie AMD FreeSync Premium offre des visuels exceptionnels à haute gamme dynamique tout en maintenant une faible latence.



Hub USB Type-C



Il prend en charge la transmission vidéo dans le signal DisplayPort ; peut servir de hub USB, ce qui signifie que vous pouvez connecter votre appareil à vos périphériques filaires sans encombrement. Il peut également être utilisé pour charger votre appareil mobile. La conception réversible du connecteur USB Type-C™ permet de connecter n'importe quel appareil sans effort et rapidement.



Prise en charge du commutateur KVM



Lorsque deux appareils sont connectés au moniteur, le commutateur KVM vous permet de les contrôler tous les deux en utilisant un seul clavier et une seule souris. Cela permet de gagner de la place sur le bureau et c'est plus intuitif !



Une connectivité riche



De nombreuses options de connectivité, notamment E/S : DisplayPort1.2, HDMI (v2.0) et USB Type-C prennent en charge un large éventail de dispositifs multimédia.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 11 avril 2022.



Le prix sera de : 399.95 euros.



ASUS ROG