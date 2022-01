Logitech annonce les claviers de jeu mécaniques G413.



Choisir le bon type de clavier pour le type de jeu que vous préférez peut faire la différence entre une expérience agréable et une expérience désagréable. Les claviers de jeu peuvent être complexes et déroutants, mais l'équipe G de Logitech et ses nouveaux claviers mécaniques de jeu Logitech G413 SE et G413 TKL (Tenkeyless) SE sont conçus pour améliorer votre expérience de jeu sans vous ruiner.







Nos équipes d'ingénieurs et de designers ont soigneusement conçu un clavier de jeu qui offre à la fois précision et performance. Ces deux nouveaux claviers offrent des commutateurs mécaniques de qualité gaming avec des touches PBT extrêmement durables, résistantes à l'usure, à la décoloration et à la brillance, à un prix avantageux. Avec un boîtier supérieur en alliage aluminium-magnésium brossé noir comme colonne vertébrale du clavier et un éclairage LED blanc, ils auront fière allure sur votre bureau. De plus, il utilise de l'aluminium à faible teneur en carbone pour réduire son empreinte carbone. Il n'est donc pas seulement superbe, mais il est aussi beaucoup plus durable.







Non seulement ces claviers sont superbes, mais ils offrent également des performances de niveau gaming. Les claviers de jeu mécaniques G413 SE et G413 TKL SE sont dotés de commutateurs mécaniques tactiles, qui offrent des performances sans compromis et permettent une activation discernable pour les joueurs qui préfèrent un retour direct. En outre, les claviers sont dotés de boutons PBT, fabriqués avec des matériaux de qualité et conçus pour résister au temps. Ces boutons sont résistants à la chaleur et à l'usure, ce qui en fait l'un des boutons PBT les plus durables jamais conçus.



Enfin, les claviers ont été conçus pour offrir une saisie fiable par rapport à d'autres claviers mécaniques non destinés au jeu, avec l'ajout de la fonction anti-ghosting de retournement des 6 touches. Conçu pour assurer un roulement fiable, ce qui signifie que plusieurs touches peuvent être pressées simultanément et toutes s'enregistrer en même temps afin de déclencher un mouvement spécial.



Disponibilité et Prix



Il sera bientôt disponible. Le prix est de : 79.99 Dollars.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP