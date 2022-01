et







G.SKILL et ASUS établissent un nouveau record du monde d'overclocking DDR5-8888 CL88.



G.SKILL International Enterprise Co., Ltd, premier fabricant mondial de mémoires et de périphériques de jeu aux performances extrêmes, est ravi d'annoncer la réalisation d'un nouveau record mondial d'overclocking pour la fréquence de mémoire la plus rapide à DDR5-8888 CL88-88-88-88, en coopération avec ASUS. Cette incroyable vitesse de fréquence a été réalisée par l'overclocker extrême "lupin_no_musume" avec la mémoire DDR5 G.SKILL Trident Z5, la carte mère ASUS ROG Maximus Z690 APEX et le processeur Intel Core i9-12900K. Pour voir le moment où cet incroyable record du monde d'overclocking a été établi, veuillez cliquer sur le lien vidéo suivant : https://youtu.be/OgQFbUOs6i8.



DDR5-8888 CL88-88-88-88 - Pousser la vitesse jusqu'à la limite











À l'aube de l'ère DDR5, G.SKILL et ASUS n'ont cessé d'explorer les limites de vitesse de mémoire de la dernière plateforme Intel Z690. Dépassant le précédent record mondial de DDR5-8704 en novembre 2021, un nouveau record mondial de fréquence de mémoire est atteint à DDR5-8888 sous refroidissement extrême à l'azote liquide. La vitesse de la mémoire a été validée par CPU-Z. Veuillez vous référer à la capture d'écran et au lien de validation ci-dessous : https://valid.x86.fr/qgvylc



" Nous sommes très heureux de collaborer avec l'équipe d'ASUS ROG pour battre le record du monde de fréquence DDR5 à DDR5-8888 avec notre matériel le plus performant ", déclare Tequila Huang, vice-président d'entreprise de G.SKILL International. "Cela démontre le potentiel d'overclocking inégalé de la DDR5, et nous continuerons à consacrer des efforts au développement de mémoires DDR5 plus rapides pour les overclockers et les passionnés de PC."



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP