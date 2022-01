Akasa annonce le refroidisseur tour de CPU Alucia H4.



Akasa vient de sortir un tout nouveau refroidisseur tour qui vient s'ajouter à sa gamme de produits haut de gamme. L'Alucia H4 est composé d'un élégant dissipateur entièrement noir et d'un ventilateur haute performance de 120 mm, avec une puissance de refroidissement suffisante pour dompter les processeurs avec un TDP de 185 W, comme le Core i7 12700 d'Intel à Turbo Power, ou le Ryzen 9 5950X d'AMD. Le dissipateur Alucia H4 est doté d'un design à excentricité, qui est un mécanisme de montage permettant de dégager la RAM à différentes hauteurs. Il suffit d'ajuster les clips fixés au ventilateur et de monter le ventilateur au-dessus de tout module de RAM. Travaillez ou jouez, faites monter la chaleur avec l'Alucia H4 - avec un TDP maximum de 185 W, ce refroidisseur haut de gamme peut être utilisé avec la grande majorité des CPU haut de gamme !







Le dissipateur comporte quatre caloducs en cuivre dotés de la technologie Direct Contact, qui assure un haut niveau de dissipation de la chaleur. La compatibilité n'est pas un problème, avec le kit de montage inclus avec le refroidisseur, qui peut s'adapter à LGA2066/2011/1156/1155/1151/1150/1200 et AM4, et une mise à jour future est prévue pour LGA1700. La pâte thermique T5 Pro-Grade Plus d'Akasa est également incluse dans l'emballage, permettant la meilleure dissipation possible de la chaleur du CPU.



Le ventilateur Alucia se compose d'un badge Akasa en métal de qualité supérieure et de pales de ventilateur océaniques bleu marine. Ces dernières offrent un haut niveau d'efficacité aérodynamique, optimisant le débit d'air (56,3 CFM) et la pression d'air (1,94 mm H²O) du ventilateur. Le ventilateur Alucia H4 contient également la technologie HD Bearing, qui utilise essentiellement la rotation du ventilateur pour maintenir les roulements lubrifiés. Cela se traduit par une rotation plus douce, un fonctionnement extrêmement silencieux et une durée de vie du ventilateur considérablement améliorée (40 000 heures).



Des coins rembourrés pour amortir les vibrations et le bruit, combinés à un cadre renforcé font du ventilateur une force solide et silencieuse. Associé au contrôle PWM, la vitesse du ventilateur peut être maintenue au minimum en cas de charges légères, ce qui permet principalement une fonctionnalité silencieuse mais puissante. L'effet global permet à l'Alucia H4 de maintenir un flux d'air frais et d'augmenter les performances de vos composants.



Disponibilité et Prix



L'Alucia H4 (AK- CC4017EP01) est proposé à partir de 35.99 euros et peut être commandé dès maintenant au Royaume-Uni, en Europe et en Russie.



TECHPOWERUP