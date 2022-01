Fuite des configurations de la mémoire du GPU Intel Arc Alchemist DG2.



La prochaine gamme de cartes graphiques discrètes Arc Alchemist d'Intel suscite beaucoup d'attention de la part des consommateurs. Des fuites sur les performances et les spécifications détaillées de ces cartes apparaissent de plus en plus souvent alors que nous entrons dans le compte à rebours du jour du lancement, qui aura lieu au cours du premier trimestre de cette année.



Aujourd'hui, nous avons réussi à voir une diapositive de @9950pro sur Twitter qui montre la configuration de la mémoire de l'ordinateur portable du GPU DG2 d'Intel. Comme le suggère l'image, nous pouvons voir que l'UGS1 haut de gamme avec 512 UEs supporte une capacité de 16 Go de mémoire GDDR6 qui fonctionne à des vitesses de 16 Gbps. La mémoire fonctionne sur un bus de 256 bits et génère une bande passante de 512 Go/s tout en ayant huit modules VRAM présents.







En ce qui concerne l'UGS2, qui est une variante avec 384 UE, cette configuration prend en charge six modules VRAM sur un bus de 192 bits, fonctionnant à des vitesses de 16 Gbps. Ils génèrent une capacité totale de 12 Go et une bande passante de 384 Go/s. Nous avons le GPU SKU3 DG2 qui descend dans la pile, avec 256 UE, quatre modules VRAM sur un bus de 128 bits, une capacité de 8 Go et une bande passante de 256 Go/s.



Enfin, les variantes DG2 les plus petites se présentent sous la forme de SKU4 et SKU5, avec respectivement 128 UE et 96 UE. Intel envisage ces UGS bas de gamme avec deux modules VRAM sur un bus 64 bits, et cette fois de la mémoire GDDR6 plus lente fonctionnant à 14 Gbps. Ils sont associés à une capacité totale de 4 Go et la bande passante totale descend à 112 Go/s.



