Intel n'est pas satisfait de l'overclocking du BCLK des processeurs de 12e génération et met en garde contre les dommages.



Vous avez peut-être, ou peut-être pas, remarqué que dans certaines parties de l'interweb, des groupes de personnes généralement appelés "Overclockers" ont réussi à faire fonctionner leurs Celeron G6900 et Core i3-12100 bon marché à des vitesses d'horloge beaucoup plus élevées que celles prévues par Intel et maintenant la société n'est pas contente de cela, car elle prévoit qu'elle va perdre des ventes de CPU plus chers. En tant que tel, Intel a émis un avertissement via Tom's Hardware

"Les processeurs non-K de 12e génération d'Intel n'ont pas été conçus pour l'overclocking. Intel ne garantit pas le fonctionnement des processeurs au-delà de leurs spécifications. La modification de la fréquence d'horloge ou de la tension peut endommager ou réduire la durée de vie utile du processeur et d'autres composants du système, et peut réduire la stabilité et les performances du système."







Blague à part, les UGS bas de gamme des CPU Alder Lake de 12e génération d'Intel semblent être des overclockers phénoménaux, si vous avez les bonnes cartes mères. Si la carte mère ne dispose pas d'un générateur d'horloge externe et d'un support pour ajuster le BCLK sur les CPU non-K, alors vous n'aurez pas beaucoup de chance. Cela signifie, du moins pour le moment, que vous devez vous tourner vers une carte mère Z690 assez chère, bien que des rumeurs indiquent que nous pouvons nous attendre à une carte mère B660 bizarre qui obtiendra une génération d'horloge externe, avec au moins trois modèles déjà signalés comme ayant un support pour l'ajustement du BCLK via des mises à jour UEFI bêta.



Les overclockers professionnels ont déjà réussi à atteindre des vitesses supérieures à 5,3 GHz avec le Celeron G6900, et ce, uniquement en ajustant le BCLK et la tension, ce qui n'est pas une mince affaire, puisque le CPU a une vitesse d'horloge fixe de 3,4 GHz, ce qui représente une augmentation de 57 % de la vitesse d'horloge. Intel se pencherait sur cette possibilité involontaire d'overclocker ces unités centrales de traitement et envisagerait de verrouiller cette possibilité par une nouvelle mise à jour du microcode dans une future version de l'UEFI.



Mise à jour : Ajout d'une capture d'écran du prochain test du Core i3-12100F de TPU, montrant 5,2 GHz à 130 MHz BCLK.



