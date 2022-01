be quiet! étoffe sa gamme d’alimentations Pure Power 11 FM Series avec des modèles 850 et 1000 Watts

be quiet!, fabricant allemand de composants PC haut de gamme, élargit encore sa gamme d’alimentations Pure Power 11 FM via l’adjonction de deux modèles, respectivement de 850 Watts et 1000 Watts. La Pure Power 11 FM est destinée aux utilisateurs recherchant la versatilité des câbles modulaires et le rendement 80 PLUS® Gold, capable ici d’atteindre jusqu’à 93.9%. Ces nouvelles alimentations haute puissance sont donc spécifiquement orientées vers les systèmes pourvus de cartes graphiques haut de gamme.



Des alimentations haut wattage entièrement modulaires pour le grand public

Chez be quiet!, la gamme Pure Power est synonyme de fiabilité sans égal et de fonctionnalités haut de gamme, le tout à prix compétitif. Les nouvelles déclinaisons au sein de la gamme Pure Power 11 FM Series n’y font pas exception : en utilisant uniquement des câbles modulaires en lieu et place des câbles fixes habituels, seuls ceux ayant une réelle utilité dans la machine ont besoin d’être branchés. Il en résulte une meilleure circulation de l'air et des températures plus basses sans oublier une gestion facilitée de l’intérieur du boitier. La Pure Power 11 FM est équipée de câbles plats noirs, à l’exception du 20+4 pins, gainé noir.



Grâce à deux rails 12V indépendants pour une stabilité à toute épreuve, un nombre de connecteurs PCI-Express qui peut grimper à six, et à une puissance de sortie allant désormais jusqu'à 1000 Watts, la gamme Pure Power 11 FM est parfaitement équipée qu’il s’agisse de propulser des configurations PC silencieuses, des PC de travail puissants, ou même des systèmes de jeu puissants disposant d’un GPU haut de gamme.



Certification 80PLUS® Gold et topologie avancée

Tous les modèles de Pure Power 11 FM sont certifiés 80 PLUS Gold, avec un rendement montant jusqu’à 93,9% sur 230 Volts, un niveau absolument exceptionnel pour cette gamme d’alimentations. Les principaux avantages d’un tel rendement sont la faible consommation d’énergie et, par conséquent, des coûts réduits ainsi qu’un fonctionnement plus silencieux avec un moindre échauffement. La Pure Power 11 FM est équipée de la technologie « LLC + SR + DC-DC » pour assurer une stabilité avancée et une régulation des tensions optimale.



Le refroidissement est confié à un ventilateur de 120mm optimisé pour le silence et disposant de pales conçues pour un airflow maximal, permettant ainsi d’atteindre le fonctionnement quasi inaudible qui a fait la réputation de be quiet!. Comme d’habitude, tous les circuits de protection les plus modernes (notamment l’UVP, l’OVP, le SCP, l’OPP, l’OCP et l’OTP) sont intégrés. be quiet! offre à la Pure Power 11 FM une garantie de 5 ans.



Avec un lancement des modèles Pure Power 11 FM 850W et 1000W à partir du 8 février, voici le prix recommandé pour l’intégralité de la gamme :



Pure Power 11 FM 550W : €89,90

Pure Power 11 FM 650W : €99,90

Pure Power 11 FM 750W : €114,90

Pure Power 11 FM 850W : €124,90

Pure Power 11 FM 1000W : €154,90



Le modèle 850W :



Le modèle 1000W :