CHERRY présente son nouveau clavier STREAM KEYBOARD TKL

CHERRY, l'un des principaux fabricants mondiaux de périphériques d'entrée informatiques, ajoute une nouveauté à sa gamme STREAM LINE : le CHERRY STREAM KEYBOARD TKL.



LES ATOUTS DE LA GAMME STREAM LINE :

Les points communs aux produits de cette gamme STREAM LINE sont la technologie à ciseaux CHERRY SX qui assure un point de pression parfait pour une frappe précise et silencieuse, les LED d'état intégrées dans les touches MAJ, NUM et DEFIL, y compris sur les modèles sans fil, ainsi que six touches de raccourcis pratiques pour le contrôle des applications multimédias, pouvant aussi être reprogrammées selon les préférences de l’utilisateur grâce au logiciel gratuit CHERRY KEYS, à télécharger sur le site de CHERRY.



VERSION COMPACTE TKL - POUR LE BUREAU OU LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Sur ce clavier TKL filaire, la disposition des touches est la même que sur le STREAM KEYBOARD original. Seul le pavé numérique a disparu. Pour ceux qui utilisent peu le bloc numérique, cette version compacte permet de gagner de la place – que ce soit au bureau ou à la maison. Dans le secteur industriel, ce clavier passe-partout est idéal pour les tiroirs 19 pouces en raison de ses dimensions réduites. Et pour les environnements plus difficiles, une membrane de protection WetEx peut être achetée séparément.



PROTECTION DE LA SANTÉ ET DE L'ENVIRONNEMENT

Les dimensions réduites permettent aux utilisateurs droitiers de rapprocher le clavier et la souris. Le bras droit est ainsi moins écarté, et la posture de travail optimisée. Les claviers informatiques compacts atténuent les tensions et les douleurs au niveau du dos, des mains, des bras et du cou. Ceci a été confirmé par l'Assurance sociale allemande des accidents du travail et maladies professionnelles (DGUV).

Ce clavier compact filaire a obtenu les label GS « Sécurité contrôlée » et « Blauer Engel » (Ange bleu). Le label GS tient compte de toutes les directives et réglementations européennes applicables en matière de protection de la santé. L'« Ange bleu » garantit que des normes strictes au niveau environnemental, sanitaire et fonctionnel ont été respectées lors du développement du produit. En outre, l'emballage du STREAM KEYBOARD TKL est totalement exempt de plastique.



DISPONIBILITÉ ET PRIX :

Le clavier CHERRY STREAM KEYBOARD TKL est commercialisé au prix public conseillé de 29,99 € TTC.





Pour en savoir plus encore...