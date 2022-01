PANASONIC nous propose une nouvelle TV : La TX-50JX600E.



Le nouveau JX600 révèle tous les détails dans une superbe résolution 4K, tandis que les toutes nouvelles normes telles que Dolby Vision® et Dolby Atmos® assurent une expérience de visionnage plus vraie que nature en termes de qualité d’image et de son. Ce téléviseur intelligent peut être commandé par la voix et vous permet d’explorer des services internet populaires tels que Netflix, Amazon Prime Video, Youtube ou Twitch.















Téléviseur intelligent pour accéder à des services de streaming



L’avantage principal d’un téléviseur intelligent est l’accès à un grand nombre de chaînes qui offrent des émissions télévisées, des films et de la musique, sans avoir besoin de se connecter à une antenne TV ou de s’abonner à un service de câble/satellite. Les téléviseurs intelligents se connectent facilement à internet, grâce au Wi-Fi intégré et offrent un univers d’options de visionnage. Replay, YouTube et streaming vidéo de la part de services tels que Netflix ou Amazon Prime Video... Tous sont à portée de main.



Dolby Vision, HDR10, HLG pour la qualité d’image



À travers sa prise en charge de normes telles que Dolby Vision®, HDR10 et HLG, ce téléviseur peut diffuser davantage de couleurs réalistes, et assurer des niveaux de contraste et de luminosité plus élevés, tout en jouant du contenu compatible HDR. Dolby Vision implémente même des données sur une base image par image, ce qui signifie que les informations telles que la couleur et la luminosité sont modifiés de manière dynamique, vous assurant une expérience de visionnage plus immersive



Entrez dans l’histoire avec Dolby Atmos



Découvrez la différence Dolby : une expérience de divertissement premium, qui contribuera à vous faire sentir une connexion plus profonde avec les films, les émissions, la musique, les sports et les jeux que vous aimez. Entendez ce qui manquait auparavant grâce à une expérience immersive incomparable. Une fois que vous en aurez fait l’expérience avec Dolby, vous ne voudrez plus changer.



Fonctionne avec OK Google



Allumez votre téléviseur de série JX600 à l’aide de votre voix, sans télécommande : demandez simplement à Google. Pour l’installation, il vous suffit de disposer d’un smartphone ou appareil équipé de l’Assistant Google.

Google, YouTube et YouTube Kids sont des marques commerciales de Google LLC. L’Assistant Google n’est pas disponible dans certaines langues et dans certains pays.



Fonctionne avec Alexa



Avec un appareil équipé d’Alexa, vous pouvez demander à Alexa de changer de chaîne, ajuster le volume ou allumer et éteindre le téléviseur simplement avec votre voix. Cela est idéal lorsque vous regardez la télévision en cuisinant ou lorsque vous avez les mains prises. Amazon, Alexa et tous les logos connexes sont des marques commerciales d’Amazon.com, Inc. ou ses filiales.



Mode Jeux



Marre de la télé, place aux jeux vidéos ? Pas de problème. Sélectionnez simplement le mode Jeux à l’aide de la télécommande pour réduire la latence d'entrée de façon à ce que l'action à l'écran réagisse instantanément à vos commandes.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Elle sera disponible en date du 26 janvier 2022.



Le prix sera de : 499.94 euros.



PANASONIC