Support des souris Logitech Signature M650 dans Options+ 0.80.

S'il est toujours officiellement en beta test depuis le printemps 2021, on peut légitimement penser que le logiciel Options+ pour la configuration des claviers et souris Logitech ne devrait plus tarder à être finalisé par le constructeur.







Les nouvelles souris Logitech Signature M650, lancées courant janvier, sont en effet exclusivement compatibles avec l'application Options+ et à priori pas avec l'ancienne application Options. Du moins, Logitech met en avant pour la première fois Options+ sur une fiche produit de son site web. On imagine mal Logitech proposer un logiciel expérimental pour des produits déjà commercialisés pendant une durée trop longue donc la première version finale (1.0 ?) d'Options+ pourrait voir le jour très bientôt.



Pour le lancement des souris Signature M650, Logitech a donc publié la version 0.80.3597 d'Options+ qui peut être installée automatiquement par-dessus une version existante, mais l'installateur hors ligne est également téléchargeable pour une installation fraîche.



D'après Logitech, Options+ ajoute le support des différentes éditions de cette souris, à savoir l'édition de petite taille (Signature M650), celle de grande taille pour utilisateurs droitiers (Signature M650 L), la version pour gauchers (Signature M650 L Left) mais aussi une version plutôt destinée aux professionnels (Signature M650 for Business) qui est fournie avec l'adaptateur sans fil USB sécurisé Bolt et qui est également disponible en deux tailles. Ajouté à cela le fait que chaque souris M650 est disponible dans plusieurs couleurs (blanc cassé, graphite, rose voire bleu ou rouge pour certains modèles), on se retrouve avec près d'une quinzaine de nouvelles souris mises sur le marché !



Nouvelles souris Logitech



Hormis le support des souris Signature M650, Options+ 0.80 serait compatible avec le trackball (boule de commande) Wireless Trackball M750 qui n'a pas encore été annoncé par Logitech cela dit. Mais ce n'est pas tout, Options+ 0.80 ajoute aussi des préréglages pour l'application de montage vidéo Apple Final Cut Pro et les souris MX Anywhere 3 et MX Master 3 et une nouvelle fonction permettant de modifier en un clic sur un bouton la vitesse du pointeur pour des déplacements plus lents et donc plus de précision ou bien pour revenir à une vitesse normale.



Sachez aussi que Logitech a découvert des problèmes avec la fonction qui permettait dans le menu Easy-Switch de modifier le nom d'un PC connecté au clavier. Pour le moment Logitech a préféré supprimer cette fonction en attendant qu'un correctif définitif soit disponible.



Pour rappel, le nombre de périphériques Logitech compatibles avec Options+ est toujours assez restreint et se limite à seulement quelques références comme les souris MX Anywhere 3, MX Master 3, Signature M650 ou encore les claviers K380, MX Keys... Espérons que d'autres produits feront prochainement la bascule d'Options 9.xx à Options+ pour profiter, eux aussi, de la nouvelle interface et des nouvelles fonctionnalités !



Une petite vidéo de présentation de la souris : Cliquez ICI.



Téléchargement



- Application Logitech Options+ 0.80.3597 bêta pour Windows 10 : Cliquez ICI.



