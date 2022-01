asrock nous propose une nouvelle cate mère : La H670 Steel Legend.



ASRock va commencer à commercialiser la carte mère ATX H670 Steel Legend sur le marché de détail. Cette carte mère utilise le chipset Intel H670.



















Il fait partie de la ligne "Steel Legends", qui met l'accent sur la durabilité et le circuit d'alimentation est équipé d'un circuit DrMOS à 9 phases. En outre, des condensateurs solides à haute conductivité tels que le "Nichicon 12K Black Capacitor" et un PCB à 6 couches avec une feuille de cuivre de 2 onces seront utilisés.



Les spécifications primaires comprennent un emplacement pour mémoire DDR4-5000 x 4 (maximum 128 Go), quatre ports SATA3.0 (6 Gbps), trois ports Hyper M.2 (dont l'un est équipé d'un dissipateur thermique) et un emplacement d'extension PCI-Express5.0 (jusqu'à 128 Go). PCI-Express4.0 (configuration x4 / x16) x1, PCI-Express3.0 (x1) x3, M.2 2230 (pour carte WLAN) x1.



Nahimic Audio



Que vous utilisiez des écouteurs, un casque, des haut-parleurs externes ou internes, via USB, Wi-Fi, une sortie analogique ou même HDMI, Nahimic Audio vous offre une expérience d'écoute des plus engageantes, vibrante et riche en détails.



POLYCHROME RGB



En plus de l'éclairage RVB intégré, elle dispose également de connecteurs RVB embarqués et d'un connecteur RVB adressable qui permettent de connecter la carte mère à des dispositifs à DEL compatibles tels que des bandes, des ventilateurs de CPU, des refroidisseurs, des châssis, etc. Les utilisateurs peuvent également synchroniser les périphériques LED RVB avec les accessoires certifiés Polychrome RGB Sync pour créer leurs propres effets lumineux uniques.

*L'embase pour LED RVB adressable supporte la bande de LED RVB adressable WS2812B (5V/Data/GND), avec une puissance maximale de 3A (5V), un maximum de 80 LED et une longueur de 2 mètres.



Solution M.2 haute vitesse



Cette carte mère est capable d'accueillir plusieurs SSD PCI Express 4.0 M.2, qui sont capables de doubler la vitesse par rapport à la 3ᵉ génération précédente, offrant une expérience de transfert de données rapide comme l'éclair.



Dragon 2,5 Gb/s LAN



La plate-forme intelligente LAN 2,5 Gb/s est conçue pour offrir des performances réseau maximales répondant aux exigences des réseaux domestiques, des créateurs de contenu, des joueurs en ligne et du streaming multimédia de haute qualité. En augmentant les performances de mise en réseau jusqu'à 2,5 fois la bande passante par rapport à l'Ethernet gigabit standard, vous profiterez d'une expérience de connectivité plus rapide et sans compromis pour les jeux, les transferts de fichiers et les sauvegardes.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Elle sera disponible à partir du 28 janvier 2022. Le prix est de : 209 Dollars.



THE GURU3D