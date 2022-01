ASUS dévoile en avant-première le mini-PC PL63 avec le SKU Thunderbolt 4.



Tous les produits ne sont pas lancés avec un communiqué de presse ou même lors d'un salon professionnel et le nouveau mini PC PL63 d'ASUS est l'un de ces produits. Ce n'est peut-être pas le mini-PC le plus unique du marché, mais à notre connaissance, c'est le premier à prendre en charge Thunderbolt 4, à condition de choisir le bon SKU, car la plupart semblent prendre en charge l'USB 3.2. Le PL63 est construit autour des processeurs mobiles de 11ᵉ génération d'Intel et les trois options de CPU disponibles sont le Core i3-1115G4, le Core i5-1135G7 et le Core i7-1165G7, tous avec des graphiques Iris Xe....















Parmi les autres caractéristiques, citons la prise en charge de deux modules SO-DIMM, d'un lecteur PCIe 3.0 NVMe, d'Ethernet à 2,5 Gbps, d'un port HDMI 2.0, de DP 1.4 ainsi que d'une sortie DP via les deux ports USB-C, indépendamment de la version USB 3.2 ou Thunderbolt 4. Comme le montrent les photos, le WiFi est également pris en charge, avec diverses options en fonction de l'UGS. Une brique d'alimentation externe de 19 V d'une puissance de 90 W est incluse pour alimenter le système de 166,2 x 119,7 x 33,9 mm (LxPxH). Le prix d'un modèle barebone semble être de 508 $ US pour le modèle basé sur le Core i5-1135G7, bien qu'il ne soit pas clair si c'est avec ou sans le support Thunderbolt 4. Si vous passez à 650 dollars, vous obtenez 4 Go de RAM, un SSD de 128 Go et Windows 10 Pro.



