ASUS nous propose un nouveau PC portable : Le F17-TUF766HCB-HX196W.



Fonctionnant sous Windows 10 Pro ou Famille, le TUF Gaming F17 renferme un arsenal de fonctionnalités avancées pour le gaming tout en arborant un style ultra-moderne : le cocktail explosif qui va vous mener tout droit à la victoire ! Le nouveau GPU GeForce RTX™ 3060 offre une excellente jouabilité sur la dalle jusqu'à 144 Hz du TUF Gaming F17. Ce dernier présente par ailleurs un processeur Intel Core i9-11900H est boosté par le système de refroidissement nouvelle génération qui réduit également drastiquement le bruit généré. Sa batterie longue durée de 90 W et sa fabrication solide certifié TUF viennent en renfort pour vous aider à donner le meilleur de vous-même, même pendant une partie qui s'éternise !



















IMPRESSIONNEZ-LES



Personnalisez votre expérience avec le TUF Gaming F17 disponible en Eclipse Gray ou Graphite Black. Son design texturé avec des motifs en nids d'abeille renforcent l'adhérence de la base du PC tout en faisant écho à la structure consolidée autour du châssis composée de formes hexagonales. Le revêtement aux finitions brossées met en valeur la zone du repose-poignet en y ajoutant plus de texture pour un look à la fois professionnel et épuré.



Finitions brossées



Les finitions brossées contrastantes du châssis sont réalisées avec soin et minutie.



RELEVEZ TOUS LES DÉFIS



Armé de caractéristiques l'aidant à affronter toutes les situations, le TUF Gaming F17 délivre des performances de haut vol pour le gaming, le streaming, etc. Son processeur Intel® Core i9-11900H à huit cœurs et 16 threads est capable de prendre en charge les tâches les plus complexes. Les visuels du gameplay sont plus fluides grâce au GPU GeForce RTX™ 3060 qui offre un nombre d'images par seconde élevé sur de nombreux jeux récents. Le disque SSD NVMe PCIe jusqu'à 1 To accélère quant à lui les temps de chargement tandis que le slot SSD supplémentaire vous permet d'y ajouter plusieurs téraoctets d'espace et ainsi accueillir tous vos jeux !



FONCEZ JUSQU'À LA VICTOIRE



Jouez à une vitesse impressionnante avec la dalle IPS allant jusqu'à 144 Hz du TUF Gaming F17. La technologie Adaptive Sync synchronise la fréquence de rafraîchissement de l'écran avec celle du processeur graphique afin de réduire les lags, les saccades au niveau de l'IPS et élimine les déchirures de l'image pour des graphismes ultra-fluides. Via la technologie Thunderbolt™ 4 vous avez la possibilité de connecter rapidement les périphériques les plus avancées telles que les nouveaux GPU externes ultrapuissants ou les stations d'accueil. Profitez de cette configuration pour visionner vos films et vidéos en 4K UHD ainsi que pour jouer à vos jeux préférés sur un grand écran de TV via le port HDMI 2.0b.



UN SON CRISTALLIN



Les deux haut-parleurs présentent quatre ouvertures qui boostent le volume et l'aspect immersif de votre audio. DTS:X™ Ultra offre un son haute-fidélité à la fois clair et précis. Le son surround virtuel 7.1 amplifie par ailleurs l'ensemble de votre environnement sonore afin que vous puissiez repérer facilement chacun de vos ennemis. Le TUF Gaming F17 propose jusqu'à 8 modes ainsi qu'un égaliseur intégré prédéfinis pour vos musiques, films et jeux afin d'optimiser plus encore votre expérience.



TWO-WAY AI NOISE CANCELATION



La technologie avancée Two-Way Al Noise-Cancelation fonctionne pour les connexions montantes et descendantes en vous permettant d'éliminer les nuisances sonores de votre microphone et autres appareils branchés sur des ports d'entrées. Les paramètres audio peuvent être personnalisés via une application qui filtrera par exemple les voix en arrière-plan de votre chat pour que vous puissiez profiter de communications nettes sans toucher à l'audio de votre jeu. Notre technologie de suppression du bruit fonctionne sur le CPU afin de libérer le GPU qui pourra continuer à fournir des performances optimales pour vos jeux.



REFROIDISSEMENT LONGUE DURÉE



Le refroidissement du TUF Gaming F17 lui garantit une fiabilité considérable sur le long terme tout en prolongeant sa durée de vie. Les quatre caloducs et trois radiateurs dissipent la chaleur générée par vos composants afin qu'ils maintiennent une température optimale. Le module autonettoyant 2.0 du TUF Gaming F17 élimine les particules de poussière de votre système de refroidissement propre pour qu'il continue à fonctionner efficacement sur le long-terme. Les différents modes de fonctionnement personnalisables équilibrent la fréquence d'horloge et le bruit générés par le système en fonction de vos besoins.



LONGUE VIE, LONGUES DISTANCES



Gardez un fidèle allié à vos côtés quel que soit le lieu où la vie vous mène. Compact, léger et doté d'une autonomie longue durée, ce PC portable vous permet de rester connecté au monde sans devoir chercher régulièrement une prise secteur. Son processeur Intel Core et sa batterie jusqu'à 90 W délivrent jusqu'à plus de 14,3 heures de lecture vidéo. Notre webcam intégrée facilite la réalisation des streams et autres contenus vidéoludiques lorsque vous êtes en déplacement. Le Wi-Fi 6 (802.11ax) fournit des connexions rapides et fiables pour que vous restiez productif en tous lieux à partir du moment où une connexion sans fil est disponible.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 1 299.95 euros.



ASUS