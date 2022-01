VIEWSONIC nous propose un nouvel écran : Le VX2468-PC-MHD.



Toute légende commence par des exploits et des performances de haute volée ! Pour construire la vôtre, le moniteur ViewSonic VX2468-pc-mhd semble être le partenaire idéal. Cet écran Full HD incurvé possède une dalle VA de 23.6 pouces et des performances gaming à la hauteur de vos ambitions.















Jeu sans faille



Le taux de rafraîchissement hyper réactif de 165 Hz élimine le décalage et le flou de mouvement pour une expérience de jeu sans faille. Profitez de visuels fluides et parfaits, quel que soit le jeu, des jeux de tir à la première personne à la stratégie en temps réel. Vous pouvez voir l'avantage grâce au chargement plus rapide des images.



Réagissez instantanément



Chaque milliseconde compte, et le temps de réponse rapide de 1 ms (MPRT) minimise le flou de mouvement et les effet ghosting pour que vous puissiez réagir avec précision.



Immersion ultime



Plongez au cœur de l'action avec un écran incurvé de 24 pouces. La courbure plus profonde de 1500R offre un équilibre parfait entre confort et immersion.



Évitez les distorsions d'image



AMD FreeSync Premium permet un gameplay fluide en synchronisant les sorties de votre GPU et de votre écran, ce qui permet aux jeux d'être plus immersifs et vous donne un avantage sur la concurrence.



Rendu de chaque détail



Découvrez la richesse des détails avec ce moniteur Full HD. Débordant de pixels, votre expérience de jeu est améliorée avec une clarté époustouflante et une immersion profonde.



Contraste méga dynamique



Un rapport de contraste méga dynamique de 80M:1 crée de la profondeur dans les images en ajoutant plus de définition aux couleurs les plus sombres et les plus claires de l'écran pour garantir que les images sont affichées avec les détails les plus fins.



Mode jeu personnalisé par l'utilisateur



Le ViewMode exclusif de ViewSonic offre des préréglages spécialisés pour s'adapter à différents scénarios d'utilisation. Ces préréglages améliorent la courbe gamma, la température des couleurs, le contraste et la luminosité pour offrir les caractéristiques de visualisation optimales pour chaque application. Le mode jeu intègre des paramètres de jeu FPS, RTS et MOBA pré-calibrés avec des tests et des ajustements en cours de jeu pour le meilleur mélange de couleurs et de technologie.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 26 janvier 2022.



Le prix sera de : 199.94 euros.



VIEWSONIC