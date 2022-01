Benchmarks divulgués : La GeForce RTX 3050 bat la Radeon RX 6500 XT.



Nvidia devrait lancer la carte graphique GeForce RTX 3050 cette semaine, mais les fuites de performances ont été rares jusqu'à présent. VideoCardz a partagé quelques chiffres 3DMark.



Un membre de la communauté chinoise de partage de vidéos Bilibili a révélé quelques chiffres de performance de minage de crypto-monnaies pour le GeForce RTX 3050. Cependant, gardez à l'esprit que les deux fuites détaillées ci-dessous ne sont pas confirmées, et en tant que telles, vous devez les prendre avec un grain de sel.







La nouvelle carte graphique Ampere d'entrée de gamme de Nvidia pour ordinateurs de bureau, la GeForce RTX 3050, semble surclasser facilement le GPU Radeon RX 6500 XT récemment présenté par AMD. Les benchmarks du GeForce RTX 3050 qui ont fait l'objet d'une fuite comprennent trois des tests les plus populaires de 3DMark : FireStrike 1080p, TimeSpy, et TimeSpy Extreme. En outre, la source a comparé les performances de la GeForce RTX 3050 à celles de ses compagnons stables, les GTX 1660 Ti et RTX 3060, ainsi qu'au prochain GPU RDNA 2 d'AMD.







Pour résumer les performances d'une GeForce RTX 3050 en une seule ligne, elle est comparable à une GTX 1660 Ti mais avec le support DLSS et DXR. En matière de cryptomining, le rapport de la source Bilibili n'est pas de bon augure. Selon un utilisateur de Bilibili nommé Hipster, la nouvelle GeForce RTX 3050 est capable de hacher Ethereum à un taux de 13,66 MH/s tout en consommant 57W. Ses performances sont médiocres par rapport au GeForce RTX 3060 LHR, qui peut atteindre environ 33 MH/s, et au RTX 3060 original sans contrainte, qui atteint 50 MH/s (135W).



Les prix montent en flèche juste avant le lancement



Un marchand péruvien a déjà listé la RTX 3050 à des prix absurdement élevés, en pré-vendant une Palit RTX 3050 Dual OC pour la somme princière de 453 $. Pire encore, Newegg a mis en vente une MSI RTX 3050 Gaming X au prix absurde de 699,98 $. Pour être juste envers Newegg, il s'agit d'un listing de marché provenant d'un vendeur après-vente, ce qui signifie que le prix n'a pas été déterminé par Newegg. Néanmoins, ce prix est absurde, puisqu'il représente environ le triple du prix de vente conseillé initial de la carte.



