Cooler Master annonce le HAF 500, la MasterBox TD300 Mesh et la MasterBox 500.



Cooler Master lance aujourd'hui trois nouveaux boîtiers. La célèbre série HAF (High Air Flow) fait son retour avec le HAF 500. Le MasterBox 500 et le MasterBox TD300 sont lancés parallèlement pour offrir aux utilisateurs un large éventail d'options esthétiques et de performances.



Le légendaire HAF fait un retour en force avec le HAF 500, et d'autres modèles devraient suivre au début de l'année. Doté des classiques double ventilateurs ARGB de 200 mm et des prises d'air à large maille qui sont essentiels à l'identité et à la fonction de la série HAF, le HAF 500 offre une plus grande valeur en termes de performances, d'expérience de construction et de design visuel.



Le châssis est équipé d'un ventilateur rotatif Sickleflow de 120 mm pour le refroidissement du GPU, réglable en fonction de la longueur du GPU et de la configuration du système. La prise en charge intégrée de l'USB 3.2 Gen 2 Type C dans le panneau d'E/S permet une plus grande efficacité et polyvalence de la transmission des données. Le corps présente un large espace libre, capable d'accueillir sept ventilateurs de 120 mm ou deux radiateurs de 360 mm, de sorte que même les systèmes les plus gourmands en énergie ne soient pas freinés. Le panneau supérieur est entièrement amovible ; les radiateurs et les ventilateurs peuvent être installés à l'extérieur et rattachés au châssis pour une expérience de construction conviviale.



Deux nouvelles MasterBox, deux fois plus d'ARGB

MasterBox TD300 Mesh











La série TD, best-seller de Cooler Master, est désormais disponible pour les systèmes mATX. Le TD300 Mesh présente l'emblématique design géométrique du panneau frontal en forme de diamant, véritablement conçu pour faire ressortir le côté artistique des amateurs de jeux vidéo. Son panneau supérieur peut être facilement retiré pour un accès simplifié lors de l'installation des radiateurs et des ventilateurs. Les grandes prises d'air maillées génèrent un flux d'air pour un refroidissement rapide et efficace, tandis que les ventilateurs Sickleflow inclus projettent une lueur diffuse qui semble danser et se déplacer selon l'angle de vue.



MasterBox 500















La MasterBox 500 bénéficie d'un support de refroidissement de premier ordre au cœur de sa conception, offrant une polyvalence extraordinaire et un espace libre pour sept ventilateurs de 120 mm et deux radiateurs de 360 mm. Les panneaux supérieurs et latéraux sont aisément amovibles pour rationaliser l'expérience de construction sans avoir à se préoccuper des petits espaces. Le panneau frontal géométrique, furtif et partiellement maillé présente des accents ARGB minimalistes et futuristes, personnalisables pour s'accorder et mettre en valeur la beauté du système tout en optimisant le flux d'air. Capable d'accueillir des cartes mères ATX, des cartes graphiques de 410 mm de long, des refroidisseurs de CPU de 165 mm et des PSU de 180 mm grâce à une hauteur de châssis accrue, le MasterBox 500 aura toujours de la place pour des mises à niveau et est un must pour tout fanatique de jeux.



Il y a quelque chose pour tout le monde



La conception du HAF 500, axée sur les performances, permet à vos composants de rester en pleine forme toute l'année. L'aspect audacieux et élégant du TD300 Mesh ne manquera pas de faire briller tout système axé sur l'ARGB. Vous pouvez également opter pour un MasterBox 500, un boîtier ATX économique et élégant qui répond à vos besoins informatiques quotidiens. Peu importe ce que vous recherchez, Cooler Master a quelque chose en magasin pour vous.



Voici les fiches techniques :



HAF 500



.



MasterBox TD300







MasterBox 500







Pour plus d'informations :



- HAF 500 : Cliquez ICI,

- MasterBox TD300 : Cliquez ICI,

- MasterBox 500 : Cliquez ICI



