DeepCool présente le clavier mécanique KG722 65%.



DeepCool a annoncé le KG722, un clavier mécanique de jeu au format 65%. Avec des dimensions compactes de 31 cm x 10,16 cm x 3,9 cm (LxPxH), le clavier présente une disposition de 68 touches, avec le lettrage imprimé le long de la face avant des capuchons de touches, plutôt que sur le dessus.















Les touches sont éclairées en RGB. Sous le capot, vous disposez de commutateurs mécaniques Gateron RGB Red. Ses composants électroniques offrent un retournement de N-key, un temps de réponse de 12 ms et un taux d'interrogation USB de 1000 Hz. Les autres caractéristiques comprennent une mémoire embarquée de 32 Ko pour le stockage des profils de macro et d'éclairage, ainsi qu'un câble à gaine tressée de 1,8 m offrant une connectivité USB de type A et de type C.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP