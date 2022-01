TECHPOWERUP nous propose le test de la : Sapphire Radeon RX 6500 XT Pulse.



AMD a sorti la Radeon RX 6500 XT hier (19 janvier), et la Sapphire Pulse RX 6500 XT que nous avons avec nous aujourd'hui est arrivée sur le pas de notre porte un peu tard, mais nous pouvons enfin vous en parler. La marque Pulse représente la marque de cartes graphiques de Sapphire, orientée vers la valeur, qui a tout ce dont vous avez besoin pour simplement installer et jouer. La Radeon RX 6500 XT est le premier GPU de jeu au monde construit sur le nœud de fabrication de silicium de 6 nm qui offre une meilleure densité de transistors et des gains de puissance par rapport à 7 nm. Il est basé sur la même architecture graphique RDNA2 que le reste de la série RX 6000. Il succède logiquement au RX 5500 XT de la génération précédente, mais avec une capacité complète de DirectX 12 Ultimate.







Le silicium Navi 24 est au cœur de l'AMD RX 6500 XT dont il est question dans cet article. Cette minuscule puce de 107 mm² contient 1 024 processeurs de flux répartis sur 16 unités de calcul RDNA2, chacune dotée d'un accélérateur de rayons. Grâce au processus 6 nm, AMD est en mesure de les faire tourner à une fréquence de 2,61 GHz. La carte est dotée de 4 Go de mémoire GDDR6, mais sur un bus mémoire de 64 bits de large, soit la moitié de celui de la RX 5500 XT. AMD a tenté de surmonter cette limitation en déployant sa technologie Infinity Cache - un cache rapide de 16 Mo sur la puce du GPU, qui accélère le sous-système de mémoire. Un autre choix de conception surprenant est le bus système PCI-Express 4.0 x4 de la carte, qui peut s'avérer suffisant pour la performance cible qu'AMD entend pour cette UGS, mais installez-la sur des machines plus anciennes avec la Gen 3 et vous aurez la moitié de la bande passante du bus, puisque les couloirs PCIe restent à seulement quatre. Nous avons approfondi ce sujet dans notre article sur la mise à l'échelle PCI-Express de la Radeon RX 6500 XT.



L'objectif de la conception de la RX 6500 XT est essentiellement le même que celui de la RX 5500 XT : 1080p de jeu d'e-sport avec des paramètres modérés. Pour en mettre plein la vue, vous pouvez utiliser la fonction FidelityFX Super Resolution (FSR). Un autre avantage du nœud de 6 nm est la minuscule puissance typique de la carte de 107 W. Elle peut se contenter d'un seul connecteur d'alimentation PCIe à 6 broches. La Sapphire Pulse RX 6500 XT complète le travail d'AMD avec une version compacte de sa solution de refroidissement Dual-X avec un dissipateur thermique à ailettes en aluminium et une paire de ventilateurs de 80 mm pour le refroidir. Le dissipateur est plus long que le PCB en dessous, de sorte qu'une partie du flux d'air du deuxième ventilateur passe par le dissipateur et sort par un grand évent sur la plaque arrière. Sapphire fait tourner la RX 6500 XT Pulse aux horloges par défaut - il n'y a pas d'OC d'usine. Il n'y a pas d'indication de prix officielle, mais nous nous attendons à ce que cette carte soit vendue aux alentours de 300-400 $, une prime énorme par rapport au SEP imaginaire de 199 $ d'AMD.



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP