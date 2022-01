ROCCAT dévoile les écouteurs de jeu Syn Buds Core.



ROCCAT a révélé aujourd'hui les tout nouveaux écouteurs de jeu ROCCAT Syn Buds Core - une paire d'écouteurs filaires conçus pour les joueurs avec sa connectivité standard de 3,5 mm. Les Syn Buds Core sont équipés de haut-parleurs de 10 mm qui offrent un son de jeu immersif et une suppression naturelle du bruit grâce à leur conception intra-auriculaire. Il est livré avec un câble de 1,2 mètre, un microphone en ligne et un contrôle du volume. Le Syn Buds Core est idéal pour les PC de bureau, les ordinateurs portables, les consoles portables et les appareils mobiles.







Les ROCCAT Syn Buds Core sont livrés avec un étui en tissu pour un transport facile. Les oreillettes affichent le logo emblématique de la marque en gris argenté, le reste étant en noir cendré pour un aspect lisse et élégant. Ils sont également livrés avec trois paires d'embouts en silicone de haute qualité en trois tailles : petite, moyenne et grande.



" Que ce soit pour jouer, écouter de la musique ou faire de la musculation, les écouteurs Syn Buds Core offrent un maximum de commodité et de confort et un véritable son de haute qualité ", a déclaré René Korte, fondateur de ROCCAT et directeur général des périphériques PC chez Turtle Beach. " Le jeu mobile est déjà énorme et ne fait que prendre de l'ampleur, c'est pourquoi nous avons créé les Syn Buds Core pour les fans de ROCCAT et les joueurs qui veulent tirer le meilleur parti de leurs écouteurs. Les Syn Buds Core représentent une valeur phénoménale car ils offrent une durabilité et des composants de qualité à un prix abordable. "



Caractéristiques principales de Syn Buds :



- Haut-parleurs de 10 mm,

- Compatible avec la Nintendo Switch,

- Prise standard de 3,5 mm,

- Embouts en silicone de haute qualité en petit, moyen et grand modèle,

- Commandes audio en ligne,

- Étui de transport en tissu,

- Garantie fabricant de 2 ans.



Prix et disponibilité



Le ROCCAT Syn Buds Core est disponible dès maintenant sur ROCCAT.com et auprès de nos revendeurs partenaires, dont Amazon, au prix de 24.99 Dollars.



VORTEZ